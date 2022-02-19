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https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-koca-3-yeni-cocuk-kalp-merkezi-acildigini-duyurdu-2022-turkiyesinde-dogmak-ne-guzel-1054031379.html
Bakan Koca 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldığını duyurdu: '2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel'
Bakan Koca 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldığını duyurdu: '2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Muğla ve Konya'da 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldığını, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan hava... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T17:59+0300
2022-02-19T17:59+0300
türkiye
fahrettin koca
kalp
çocuk
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Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Muğla'da Eğitim ve Araştırma ve Konya'da Şehir Hastanesinde 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı ve açık kalp ameliyatları başladı. Merkez sayımız 13’e ulaşmış durumda. Hayırlı olsun" dedi.'Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel'Bakan Koca, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan ambulans uçakla Konya'da yeni açılan çocuk kalp merkezine sevk edildiğini belirterek, "6 günlük Gündağ bebek, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere, ambulans uçakla Elazığ’dan Konya’ya, Şehir Hastanesinde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel" ifadelerine paylaşımında yer verdi.
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fahrettin koca, kalp, çocuk

Bakan Koca 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldığını duyurdu: '2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel'

17:59 19.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Kocahava ambulansı
hava ambulansı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Muğla ve Konya'da 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldığını, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan hava ambulansı ile Konya'da yeni açılan merkeze sevk edildiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Muğla'da Eğitim ve Araştırma ve Konya'da Şehir Hastanesinde 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı ve açık kalp ameliyatları başladı. Merkez sayımız 13’e ulaşmış durumda. Hayırlı olsun" dedi.

'Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel'

Bakan Koca, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan ambulans uçakla Konya'da yeni açılan çocuk kalp merkezine sevk edildiğini belirterek, "6 günlük Gündağ bebek, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere, ambulans uçakla Elazığ’dan Konya’ya, Şehir Hastanesinde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye’sinde doğmak ne güzel" ifadelerine paylaşımında yer verdi.
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