https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-kocadan-turkovac-belgeseli-duyurusu--izleyin-gurur-duyun-1054035214.html
Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'
Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çekilen bir belgeselin bu akşam saat 22.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacağını... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T21:16+0300
2022-02-19T21:16+0300
2022-02-19T21:16+0300
fahrettin koca
koronavirüs
turkovac
trt
belgesel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda TURKOVAC belgeselinden görüntüler paylaştı.Bakan Koca yaptığı duyuruda "Koronavirüsün izole edilmesinden aşının şişelenmesine, yerli aşımız Turkovac’ın ve bilim insanlarımızın aşı üretme hikâyesi! Heyecan verici serüven bu akşam 22.00’da ilk kez TRT Belgesel ekranlarında. İzleyin, gurur duyun! TRT’ye, belgesel için emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, turkovac, trt, belgesel
Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çekilen bir belgeselin bu akşam saat 22.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda TURKOVAC belgeselinden görüntüler paylaştı.
Bakan Koca yaptığı duyuruda "Koronavirüsün izole edilmesinden aşının şişelenmesine, yerli aşımız Turkovac’ın ve bilim insanlarımızın aşı üretme hikâyesi! Heyecan verici serüven bu akşam 22.00’da ilk kez TRT Belgesel ekranlarında. İzleyin, gurur duyun! TRT’ye, belgesel için emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.