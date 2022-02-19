Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-kocadan-turkovac-belgeseli-duyurusu--izleyin-gurur-duyun-1054035214.html
Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'
Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çekilen bir belgeselin bu akşam saat 22.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacağını... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T21:16+0300
2022-02-19T21:16+0300
fahrettin koca
koronavirüs
turkovac
trt
belgesel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052071543_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_8429099338f6a0eec30bb2cd64b9ec9a.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda TURKOVAC belgeselinden görüntüler paylaştı.Bakan Koca yaptığı duyuruda "Koronavirüsün izole edilmesinden aşının şişelenmesine, yerli aşımız Turkovac’ın ve bilim insanlarımızın aşı üretme hikâyesi! Heyecan verici serüven bu akşam 22.00’da ilk kez TRT Belgesel ekranlarında. İzleyin, gurur duyun! TRT’ye, belgesel için emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052071543_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_31f3f1f1e5e0a523f1d4f00dc17be2d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, turkovac, trt, belgesel

Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'

21:16 19.02.2022
© AATurkovac
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çekilen bir belgeselin bu akşam saat 22.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda TURKOVAC belgeselinden görüntüler paylaştı.
Bakan Koca yaptığı duyuruda "Koronavirüsün izole edilmesinden aşının şişelenmesine, yerli aşımız Turkovac’ın ve bilim insanlarımızın aşı üretme hikâyesi! Heyecan verici serüven bu akşam 22.00’da ilk kez TRT Belgesel ekranlarında. İzleyin, gurur duyun! TRT’ye, belgesel için emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала