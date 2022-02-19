Bakan Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü
18:25 19.02.2022 (güncellendi: 18:29 19.02.2022)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilciler, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü verdi.
Gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile yapılan görüşmeyi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Nebati mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyamıza tam destek sözü aldık."
Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, Birlikten Berekete #KazananTürkiye kampanyamıza tam destek sözü aldık. pic.twitter.com/Jkq8Vmh6LA— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 19, 2022
Bakan Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı
Bakan Nebati ayrıca, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı´na katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı´na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.
Bugün @MUSIAD Yüksek İstişare Toplantısına katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz. pic.twitter.com/5FoVSTR1k4— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 19, 2022