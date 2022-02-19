https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-nebati-gida-ve-perakende-sektorunun-temsilcileri-ile-gorustu-1054032365.html

Bakan Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

Bakan Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilciler, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye"... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T18:25+0300

2022-02-19T18:25+0300

2022-02-19T18:29+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile yapılan görüşmeyi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.Bakan Nebati mesajında şu ifadeleri kullandı: Bakan Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldıBakan Nebati ayrıca, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı´na katıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı´na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.

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nureddin nebati