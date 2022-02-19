https://tr.sputniknews.com/20220219/bekcilerin-ust-aramasi-yaptigi-kisinin-kemerinden-kilic-cikti-1054024273.html

Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı

Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı

İstanbul Başakşehir'de devriye gecen bekçiler, şüpheli gördükleri bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T13:01+0300

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türkiye

bekçi

kılıç

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Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) ve üst araması yapmak istedi. Üzeri aranan kişinin taktığı kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı.

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bekçi, kılıç