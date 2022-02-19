https://tr.sputniknews.com/20220219/bekcilerin-ust-aramasi-yaptigi-kisinin-kemerinden-kilic-cikti-1054024273.html
Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı
Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı
İstanbul Başakşehir'de devriye gecen bekçiler, şüpheli gördükleri bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T13:01+0300
2022-02-19T13:01+0300
2022-02-19T13:01+0300
türkiye
bekçi
kılıç
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Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) ve üst araması yapmak istedi. Üzeri aranan kişinin taktığı kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı.
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bekçi, kılıç
Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı
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İstanbul Başakşehir'de devriye gecen bekçiler, şüpheli gördükleri bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.
Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) ve üst araması yapmak istedi.
Üzeri aranan kişinin taktığı kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı.