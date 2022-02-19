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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/beyaz-saray-rusyanin-swiftten-cikarilmasi-ihtimali-cok-dusuk-ancak-tum-secenekler-masada-1054016520.html
Beyaz Saray: Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük, ancak tüm seçenekler masada
Beyaz Saray: Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük, ancak tüm seçenekler masada
Beyaz Saray, 'Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda' Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T00:36+0300
2022-02-19T00:36+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
yaptırım
abd yaptırım
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketine henüz son halini vermediklerini aktaran Singh, "Rusya'nın SWIFT finansal sisteminden çıkarılmasının ilk yaptırım paketinde yer alması çok düşük bir ihtimal. Ancak yine de Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya karşı tüm seçenekler masada" ifadesini kullandı.Singh, Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü paketi de hazırladıklarına işaret ederek Rusya'nın özellikle yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, hipersonik havacılık ve robotik gibi teknolojileri batıdan alamadığında bu ürünlerin yerini Çin dahil başka hiçbir ülkeden dolduramayacağını savundu.Rusya'ya uygulanacak yaptırımların büyük bir etkisi olacağını ileri süren Singh, "Hiçbir ülke yaptırımlara karşı zırhlı değildir, mutlaka etkilenir" dedi.
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Beyaz Saray: Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük, ancak tüm seçenekler masada

00:36 19.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Beyaz Saray, 'Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda' Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak yine de tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketine henüz son halini vermediklerini aktaran Singh, "Rusya'nın SWIFT finansal sisteminden çıkarılmasının ilk yaptırım paketinde yer alması çok düşük bir ihtimal. Ancak yine de Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya karşı tüm seçenekler masada" ifadesini kullandı.
Singh, Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü paketi de hazırladıklarına işaret ederek Rusya'nın özellikle yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, hipersonik havacılık ve robotik gibi teknolojileri batıdan alamadığında bu ürünlerin yerini Çin dahil başka hiçbir ülkeden dolduramayacağını savundu.
Rusya'ya uygulanacak yaptırımların büyük bir etkisi olacağını ileri süren Singh, "Hiçbir ülke yaptırımlara karşı zırhlı değildir, mutlaka etkilenir" dedi.
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