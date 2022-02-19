https://tr.sputniknews.com/20220219/beyaz-saray-rusyanin-swiftten-cikarilmasi-ihtimali-cok-dusuk-ancak-tum-secenekler-masada-1054016520.html

Beyaz Saray: Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük, ancak tüm seçenekler masada

Beyaz Saray: Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük, ancak tüm seçenekler masada

Beyaz Saray, 'Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda' Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T00:36+0300

2022-02-19T00:36+0300

2022-02-19T00:36+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

yaptırım

abd yaptırım

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketine henüz son halini vermediklerini aktaran Singh, "Rusya'nın SWIFT finansal sisteminden çıkarılmasının ilk yaptırım paketinde yer alması çok düşük bir ihtimal. Ancak yine de Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya karşı tüm seçenekler masada" ifadesini kullandı.Singh, Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü paketi de hazırladıklarına işaret ederek Rusya'nın özellikle yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, hipersonik havacılık ve robotik gibi teknolojileri batıdan alamadığında bu ürünlerin yerini Çin dahil başka hiçbir ülkeden dolduramayacağını savundu.Rusya'ya uygulanacak yaptırımların büyük bir etkisi olacağını ileri süren Singh, "Hiçbir ülke yaptırımlara karşı zırhlı değildir, mutlaka etkilenir" dedi.

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