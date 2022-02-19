https://tr.sputniknews.com/20220219/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-az-kalabalik-yerlerde-maske-cikacak-gibi-1054026592.html

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Çok kalabalık ortamlarda örneğin toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T14:31+0300

2022-02-19T14:31+0300

2022-02-19T14:32+0300

koronavirüs

bilim kurulu

maske

mustafa necmi ilhan

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüsle mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşuluyla maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu" diye konuştu.Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya’da, Kore’de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.'Yazla birlikte sürecin rahatlayacağını düşünüyorum'Prof. Dr. İlhan, tam doz aşılamanın artmasıyla maskesiz girişin yasak olduğu yerlerde esneklik olup olamayacağına ilişkin, "3 şeyi bir arada değerlendirmek gerekir; biri aşılamanın ne yüzdede olacağı, halihazırda bulaştırıcılığı, öldürücülüğü yüksek bir virüs olup olmayacağı, bir de maskenin ne kadar takıldığıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Koşullara göre değişmek koşuluyla sürecin biraz daha yaz aynın gelmesiyle birlikte de daha çok rahatlayabileceğini düşünüyorum. Yazın kapalı yerler daha çok havalandırılıyor, kapalı yerlerde fazla kalınmıyor, bunun da sürece katkı yapacağını, zaten açık alanlarda giderek maske takmama eyleminin söz konusu olacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

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bilim kurulu, maske, mustafa necmi ilhan