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Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı
Mısır'ın antik tarihine ışık tutan Benentiyo Kayalığı, firavunlar dönemini adeta bugüne taşıyor. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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mısır, firavun, keşif, sanat, фото

Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı

00:20 19.02.2022
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Mısır'ın antik tarihine ışık tutan Benentiyo Kayalığı, firavunlar dönemini adeta bugüne taşıyor.
© AAMısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce ‘Çöl Keşişi’ lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor. Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce ‘Çöl Keşişi’ lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor. Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.
© AABenentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve ‘Çöl Keşişi’ olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi. Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve ‘Çöl Keşişi’ olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi. Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.
© AAMekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor. Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor. Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.
© AAKayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor. Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor. Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.
© AABahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor. Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor.
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Bahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor. Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor.
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