Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı

© AA Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve ‘Çöl Keşişi’ olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi. Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.