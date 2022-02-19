https://tr.sputniknews.com/20220219/cumhurbaskani-erdogandan-1915-canakkale-koprusune-iliskin-paylasim-1054029982.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T16:52+0300

2022-02-19T16:52+0300

2022-02-19T16:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

1915 çanakkale köprüsü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Erdoğan, video paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla." diye seslendiği anlara da yer verdi.

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recep tayyip erdoğan, 1915 çanakkale köprüsü