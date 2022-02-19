https://tr.sputniknews.com/20220219/donbasstan-ilk-siginmacilar-rostov-bolgesine-ulasti-1054016700.html
Donbass’tan ilk sığınmacılar Rostov Bölgesi’ne ulaştı
Donbass’tan ilk sığınmacılar Rostov Bölgesi’ne ulaştı
Donbass’tan Rusya’ya tahliye edilen ilk sığınmacıların Rostov Bölgesi’ndeki Zvezda kampına yerleştirildiği belirtildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T00:49+0300
2022-02-19T00:49+0300
2022-02-19T00:50+0300
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Zvezda kampı yetkilisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kadın ve çocuklar yaklaşık 400 kişi bekleniyor. Yerleştirilmeleri için her şey hazır. Yerleştirme çalışmaları başladı bile. İki otobüs geldi, 50’den fazla kişi” ifadesini kullandı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Donbass’tan Rostov Bölgesi’ne yaklaşık 80 otobüsün yola çıktığını duyurdu. Donbass sakinleri sınır kapılarını toplu taşıma araçları ile olduğu kadar şahsi araçlarla da geçebilecek. Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanları, sığınmacılara yardım için Rostov Bölgesi’ne gitti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donbass, rusya, sığınmacı, rostov
Donbass’tan ilk sığınmacılar Rostov Bölgesi’ne ulaştı
00:49 19.02.2022 (güncellendi: 00:50 19.02.2022) Abone ol
Donbass’tan Rusya’ya tahliye edilen ilk sığınmacıların Rostov Bölgesi’ndeki Zvezda kampına yerleştirildiği belirtildi.
Zvezda kampı yetkilisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kadın ve çocuklar yaklaşık 400 kişi bekleniyor. Yerleştirilmeleri için her şey hazır. Yerleştirme çalışmaları başladı bile. İki otobüs geldi, 50’den fazla kişi” ifadesini kullandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Donbass’tan Rostov Bölgesi’ne yaklaşık 80 otobüsün yola çıktığını duyurdu. Donbass sakinleri sınır kapılarını toplu taşıma araçları ile olduğu kadar şahsi araçlarla da geçebilecek. Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanları, sığınmacılara yardım için Rostov Bölgesi’ne gitti.