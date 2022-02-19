https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsk-istihbarati-kievin-donbassa-saldiri-planini-ele-gecirdi-1054026931.html
Donetsk istihbaratı, Kiev’in Donbass’a saldırı planını ele geçirdi
Donetsk istihbaratı, Kiev’in Donbass’a saldırı planını ele geçirdi
Donetsk istihbaratının, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırı planını ele geçirdiği belirtildi. Söz konusu plana göre Kiev güçleri, Donbass’a üç ayrı yönden... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T14:49+0300
2022-02-19T14:49+0300
2022-02-19T14:49+0300
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Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna silahlı güçlerinin Donbass’a yönelik saldırı planının Donetsk istihbaratı tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Planda Kiev’in, Donbass harekatının beş gün içinde tamamlanmasını tasarladığı görülüyor.Planlanan operasyonun amacıysa, ‘Rusça konuşan nüfusun Donbass’tan ayrılıp Rusya’ya gitmesinin sağlanması ve Donbass bölgesinin tamamında denetimi ele geçirmek’ olarak belirlenmiş. Kiev güçlerinin, bu planı gerçekleştirmek için Donbass’a üç yönden saldırmayı planladığı da anlaşılıyor.Bunlardan birincisi olan Kramatorsk-Debaltsevo hattı üstünden, üç gün içinde Alçevsk ve Enakiyevo’ya kadar ilerleyerek Rusya sınırına kadarki bölgenin ele geçirilmesi tasarlanıyordu. İkinci grup güçlerinse Şirokino üstünden ilerleyerek Krasnıy Luç kentine ulaşmaları hesaplanıyordu. Üçüncü grupsa Lugansk yönünde ilerleyecek ve Krasnıy Luç üstünden diğer grupla birleşecekti.Donetsk istihbaratının ele geçirdiği plana göre ayrıca Ukrayna güçleri, havan topları, bombardıman uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları ile donbass’taki askeri ve sivil tesisleri tahrip etmeyi tasarlıyordu. Bunun yanında, Donetsk, Lugansk, Gorlovka ve Alçevsk kentlerinin dışarıyla bağlantısını kesmeyi tasarlıyorlardı.
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donetsk, rusya, ukrayna, kiev, saldırı
Donetsk istihbaratı, Kiev’in Donbass’a saldırı planını ele geçirdi
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Donetsk istihbaratının, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırı planını ele geçirdiği belirtildi. Söz konusu plana göre Kiev güçleri, Donbass’a üç ayrı yönden saldırmayı tasarlıyordu.
Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna silahlı güçlerinin Donbass’a yönelik saldırı planının Donetsk istihbaratı tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Planda Kiev’in, Donbass harekatının beş gün içinde tamamlanmasını tasarladığı görülüyor.
Planlanan operasyonun amacıysa, ‘Rusça konuşan nüfusun Donbass’tan ayrılıp Rusya’ya gitmesinin sağlanması ve Donbass bölgesinin tamamında denetimi ele geçirmek’ olarak belirlenmiş. Kiev güçlerinin, bu planı gerçekleştirmek için Donbass’a üç yönden saldırmayı planladığı da anlaşılıyor.
Bunlardan birincisi olan Kramatorsk-Debaltsevo hattı üstünden, üç gün içinde Alçevsk ve Enakiyevo’ya kadar ilerleyerek Rusya sınırına kadarki bölgenin ele geçirilmesi tasarlanıyordu. İkinci grup güçlerinse Şirokino üstünden ilerleyerek Krasnıy Luç kentine ulaşmaları hesaplanıyordu. Üçüncü grupsa Lugansk yönünde ilerleyecek ve Krasnıy Luç üstünden diğer grupla birleşecekti.
Donetsk istihbaratının ele geçirdiği plana göre ayrıca Ukrayna güçleri, havan topları, bombardıman uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları ile donbass’taki askeri ve sivil tesisleri tahrip etmeyi tasarlıyordu. Bunun yanında, Donetsk, Lugansk, Gorlovka ve Alçevsk kentlerinin dışarıyla bağlantısını kesmeyi tasarlıyorlardı.