https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsktan-sonra-luganskta-da-seferberlik-ilan-edildi-1054021120.html
Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi
Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi
Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk’in ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik ilan edildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T10:18+0300
2022-02-19T10:18+0300
2022-02-19T10:26+0300
donetsk
ukrayna krizi
lugansk
seferberlik
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Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik’in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılmaları yasaklandı.Lugansk’ta seferberlik, Ukrayna hükümet güçleri tarafından Donbass’taki yerleşim yerlerine yoğun bir biçimde ateş açıldığı bir döneme denk geliyor. Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinleri, Kiev güçlerinin geniş çaplı saldırıya geçmesinin beklenmesi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri Rusya’ya tahliye ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donetskte-tam-seferberlik-ilan-edildi-1054020696.html
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donetsk, lugansk, seferberlik
Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi
10:18 19.02.2022 (güncellendi: 10:26 19.02.2022) Abone ol
Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk’in ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik ilan edildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik’in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılmaları yasaklandı.
Lugansk’ta seferberlik, Ukrayna hükümet güçleri tarafından Donbass’taki yerleşim yerlerine yoğun bir biçimde ateş açıldığı bir döneme denk geliyor. Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinleri, Kiev güçlerinin geniş çaplı saldırıya geçmesinin beklenmesi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri Rusya’ya tahliye ediliyor.