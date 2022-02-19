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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsktan-sonra-luganskta-da-seferberlik-ilan-edildi-1054021120.html
Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi
Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi
Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk’in ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik ilan edildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T10:18+0300
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donetsk
ukrayna krizi
lugansk
seferberlik
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Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik’in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılmaları yasaklandı.Lugansk’ta seferberlik, Ukrayna hükümet güçleri tarafından Donbass’taki yerleşim yerlerine yoğun bir biçimde ateş açıldığı bir döneme denk geliyor. Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinleri, Kiev güçlerinin geniş çaplı saldırıya geçmesinin beklenmesi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri Rusya’ya tahliye ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donetskte-tam-seferberlik-ilan-edildi-1054020696.html
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donetsk, lugansk, seferberlik

Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi

10:18 19.02.2022 (güncellendi: 10:26 19.02.2022)
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girLugansk şehri
Lugansk şehri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
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Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk’in ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik ilan edildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik’in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılmaları yasaklandı.
Lugansk’ta seferberlik, Ukrayna hükümet güçleri tarafından Donbass’taki yerleşim yerlerine yoğun bir biçimde ateş açıldığı bir döneme denk geliyor. Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinleri, Kiev güçlerinin geniş çaplı saldırıya geçmesinin beklenmesi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri Rusya’ya tahliye ediliyor.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk’te tam seferberlik ilan edildi
09:41
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