https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsktan-sonra-luganskta-da-seferberlik-ilan-edildi-1054021120.html

Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi

Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi

Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk’in ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik ilan edildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T10:18+0300

2022-02-19T10:18+0300

2022-02-19T10:26+0300

donetsk

ukrayna krizi

lugansk

seferberlik

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Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik’in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılmaları yasaklandı.Lugansk’ta seferberlik, Ukrayna hükümet güçleri tarafından Donbass’taki yerleşim yerlerine yoğun bir biçimde ateş açıldığı bir döneme denk geliyor. Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinleri, Kiev güçlerinin geniş çaplı saldırıya geçmesinin beklenmesi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri Rusya’ya tahliye ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220219/donetskte-tam-seferberlik-ilan-edildi-1054020696.html

donetsk

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