https://tr.sputniknews.com/20220219/donetskte-tam-seferberlik-ilan-edildi-1054020696.html

Donetsk’te tam seferberlik ilan edildi

Donetsk’te tam seferberlik ilan edildi

Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tam seferberlik ilan edildiği belirtildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T09:41+0300

2022-02-19T09:41+0300

2022-02-19T10:25+0300

ukrayna krizi

donetsk

ukrayna

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Ukrayna hükümet güçlerinin saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle sivillerin dünden beri tahliye edildiği Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, bölgede tam seferberlik ilan edilmesini içeren bir karar imzaladığını kaydetti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tam seferberlik ilan edilmesi, Donbass bölgesinde çatışmaların şiddetlendiği bir döneme denk geliyor.6 bini aşkın sivil Rusya’ya tahliye edildiDonetsk bölgesinden şimdiye dek 6 bin 500’ü aşkın sivilin Rusya’ya tahliye edildiği kaydedildi.Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin acil durum yetkilileri, dün başlayan kitlesel tahliyeler sırasında 6 bin 603 sivilin sınırı geçip Rusya’nın Rostov bölgesine ulaştığını kaydetti. Donetskli yetkililer tahliye edilenlerin 2 bin 436’sının çocuk olduğunu da eklediler.Sivillerin Rusya’ya tahliye edilmesi, Donetsk’e son günlerde Ukrayna hükümet güçlerinin pek çok kez ateş açmasını izliyor. Donetsk idarecileri, Ukrayna hükümetinin saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle kadın, çocuk ve yaşlıların Rusya’ya tahliyesine karar verdiklerini açıkladılar.Donetsk’teki yerleşim yerleri ateş altındaBu sırada Ukrayna ordusunun Donbass’taki yerleşim yerlerine ateş açtığına ilişkin haberler gelmeyi sürdürüyor. Ukrayna’nın doğusundaki temas hattında ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi adına oluşturulan ortak merkezin Donetskli temsilcisi, Ukrayna ordusunun bu sabah yerel saatle 08.30’da Novolaspa, Kommunarovka ve Gorlovka yerleşim yerlerine 50’yi aşkın havan topu atıldığını kaydetti. Temsilci, saldırıda kullanılanların 82 milimetrelik havan topu mermileri olduğunu da ekledi.Donetsk lideri Puşilin dün, Ukrayna ordusu güçlerinin saldırıya geçmesini beklediklerini, bu nedenle Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinlerinin Rusya’nın Rostov bölgesine tahliyesine karar verdikleri açıklamasını yapmıştı. Donetsk ile Lugansk’tan Rusya’ya tahliyeler devam ediyor.

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