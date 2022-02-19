https://tr.sputniknews.com/20220219/ekrem-imamoglu-munih-guvenlik-konferansinda-panele-katildi-1054034475.html

Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı

Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İBB Başkanı İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber Münih'te katıldığı panelle ilgili... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

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ekrem imamoğlu

münih

panel

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber panele katıldı.Panelden bir kareyi Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu "Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığımız panelde şehirlerin geleceğini ve demokrasideki yerini konuşuyoruz" dedi.

münih

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ekrem imamoğlu, münih, panel