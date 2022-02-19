https://tr.sputniknews.com/20220219/ekrem-imamoglu-munih-guvenlik-konferansinda-panele-katildi-1054034475.html
Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı
Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı
Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İBB Başkanı İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber Münih'te katıldığı panelle ilgili... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T20:29+0300
2022-02-19T20:29+0300
2022-02-19T20:33+0300
ekrem imamoğlu
münih
panel
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber panele katıldı.Panelden bir kareyi Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu "Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığımız panelde şehirlerin geleceğini ve demokrasideki yerini konuşuyoruz" dedi.
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ekrem imamoğlu, münih, panel
Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı
20:29 19.02.2022 (güncellendi: 20:33 19.02.2022) Abone ol
Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İBB Başkanı İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber Münih'te katıldığı panelle ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber panele katıldı.
Panelden bir kareyi Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu "Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığımız panelde şehirlerin geleceğini ve demokrasideki yerini konuşuyoruz" dedi.