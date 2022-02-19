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https://tr.sputniknews.com/20220219/erbakanin-koronavirus-paylasimlari-nedeniyle-yeniden-refah-partisinin-facebook-sayfasi-kapatildi-1054027639.html
Erbakan'ın koronavirüs paylaşımları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı
Erbakan'ın koronavirüs paylaşımları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı
Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfalarının partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs ile ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığını duyurdu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T15:09+0300
2022-02-19T15:09+0300
politika
fatih erbakan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
facebook
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Yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.Erbakan ne demişti?Fatih Erbakan, daha önce yaptığı açıklamalarda BioNTech için kullanılan mRNA teknolojisiyle ilgili olarak, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.Eşi ile birlikte Covid-19'a yakalanan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz, her sene sonbahar ve kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ile aynı semptomlara neden olan bir hastalık için, her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan, faz aşamaları tamamlanmamış, ruhsatsız birtakım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz" demişti.
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fatih erbakan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, facebook

Erbakan'ın koronavirüs paylaşımları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı

15:09 19.02.2022
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfalarının partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs ile ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.
Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

Erbakan ne demişti?

Fatih Erbakan, daha önce yaptığı açıklamalarda BioNTech için kullanılan mRNA teknolojisiyle ilgili olarak, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Eşi ile birlikte Covid-19'a yakalanan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz, her sene sonbahar ve kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ile aynı semptomlara neden olan bir hastalık için, her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan, faz aşamaları tamamlanmamış, ruhsatsız birtakım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz" demişti.
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