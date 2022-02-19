https://tr.sputniknews.com/20220219/evine-giren-hirsizlardan-sikayetci-olmayan-hakki-bulut-mahkeme-tarihi-konserime-denk-gelebilir-1054026168.html

Evine giren hırsızlardan şikayetçi olmayan Hakkı Bulut: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'

Evine giren hırsızlardan şikayetçi olmayan Hakkı Bulut: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'

Mikrofonlara konuşan sanat dünyasının ünlü isimlerinden Hakkı Bulut, evine hırsızların girdiği söyledi. Kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan sanatçı... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T14:11+0300

2022-02-19T14:11+0300

2022-02-19T14:11+0300

yaşam

hakkı bulut

arabesk

müzik

hırsızlık

konser

mahkeme

dava

soygun

çalıntı

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Nişantaşı'nda denk geldiği basın mensuplarıyla sohbet eden arabesk müziğin tanınan ismi Hakkı Bulut, başından geçen hırsızlık olayını ilk kez anlattı.'Kapımızı bile söküp almışlar'Yazlık evlerine hırsız girdiğini söyleyen sanatçı, "Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" açıklamasında bulundu.Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadımOlayı polise bildirmesine rağmen evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadığını aktaran Bulut şu ifadeleri kullandı:

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