https://tr.sputniknews.com/20220219/evine-giren-hirsizlardan-sikayetci-olmayan-hakki-bulut-mahkeme-tarihi-konserime-denk-gelebilir-1054026168.html
Evine giren hırsızlardan şikayetçi olmayan Hakkı Bulut: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'
Evine giren hırsızlardan şikayetçi olmayan Hakkı Bulut: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'
Mikrofonlara konuşan sanat dünyasının ünlü isimlerinden Hakkı Bulut, evine hırsızların girdiği söyledi. Kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan sanatçı... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T14:11+0300
2022-02-19T14:11+0300
2022-02-19T14:11+0300
yaşam
hakkı bulut
arabesk
müzik
hırsızlık
konser
mahkeme
dava
soygun
çalıntı
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Nişantaşı'nda denk geldiği basın mensuplarıyla sohbet eden arabesk müziğin tanınan ismi Hakkı Bulut, başından geçen hırsızlık olayını ilk kez anlattı.'Kapımızı bile söküp almışlar'Yazlık evlerine hırsız girdiğini söyleyen sanatçı, "Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" açıklamasında bulundu.Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadımOlayı polise bildirmesine rağmen evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadığını aktaran Bulut şu ifadeleri kullandı:
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Evine giren hırsızlardan şikayetçi olmayan Hakkı Bulut: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'
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Mikrofonlara konuşan sanat dünyasının ünlü isimlerinden Hakkı Bulut, evine hırsızların girdiği söyledi. Kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan sanatçı, "Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir" dedi.
Nişantaşı'nda denk geldiği basın mensuplarıyla sohbet eden arabesk müziğin tanınan ismi Hakkı Bulut, başından geçen hırsızlık olayını ilk kez anlattı.
'Kapımızı bile söküp almışlar'
Yazlık evlerine hırsız girdiğini söyleyen sanatçı, "Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" açıklamasında bulundu.
Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım
Olayı polise bildirmesine rağmen evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadığını aktaran Bulut şu ifadeleri kullandı:
"Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin."