https://tr.sputniknews.com/20220219/gozaltina-alinan-ukraynali-ajan-donbassa-nasil-silah-getirildigini-anlatti-1054032297.html
Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Donbass'a nasıl silah getirildiğini anlattı
Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Donbass'a nasıl silah getirildiğini anlattı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Halk Milisi yetkilisinin aracının patlatılmasına karışan Ukraynalı bir ajan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ukraynalı ajan... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T18:23+0300
2022-02-19T18:23+0300
2022-02-19T18:34+0300
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Donetsk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Kiev’in Donbass’ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna ordusunun Donetsk’i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını da anlattı.Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’da yayınlanan habere göre Donetk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan Anton Matsanyuk, Kiev'in Donbass'ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını anlattı.
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Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Donbass'a nasıl silah getirildiğini anlattı
18:23 19.02.2022 (güncellendi: 18:34 19.02.2022) Abone ol
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Halk Milisi yetkilisinin aracının patlatılmasına karışan Ukraynalı bir ajan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Ukrayna’nın Donbass'a silah getirdiği şemayı açıkladı.
Donetsk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Kiev’in Donbass’ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna ordusunun Donetsk’i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını da anlattı.
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’da yayınlanan habere göre Donetk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan Anton Matsanyuk, Kiev'in Donbass'ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını anlattı.