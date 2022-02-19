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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/gozaltina-alinan-ukraynali-ajan-donbassa-nasil-silah-getirildigini-anlatti-1054032297.html
Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Donbass'a nasıl silah getirildiğini anlattı
Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Donbass'a nasıl silah getirildiğini anlattı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Halk Milisi yetkilisinin aracının patlatılmasına karışan Ukraynalı bir ajan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ukraynalı ajan... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-19T18:34+0300
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Donetsk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Kiev’in Donbass’ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna ordusunun Donetsk’i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını da anlattı.Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’da yayınlanan habere göre Donetk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan Anton Matsanyuk, Kiev'in Donbass'ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını anlattı.
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ukrayna, pervıy kanal, topçular, donbass, kiev

Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Donbass'a nasıl silah getirildiğini anlattı

18:23 19.02.2022 (güncellendi: 18:34 19.02.2022)
© Sputnik / Dan Levy / Fotoğraf bankasına girDebaltsevo yakınlarında
Debaltsevo yakınlarında - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Dan Levy
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Halk Milisi yetkilisinin aracının patlatılmasına karışan Ukraynalı bir ajan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Ukrayna’nın Donbass'a silah getirdiği şemayı açıkladı.
Donetsk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan, Kiev’in Donbass’ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna ordusunun Donetsk’i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını da anlattı.
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’da yayınlanan habere göre Donetk’te gözaltına alınan Ukraynalı ajan Anton Matsanyuk, Kiev'in Donbass'ı güçle ele geçirme planlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'i yoğun topçu ateşine tutmayı planladığını anlattı.
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