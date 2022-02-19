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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/harris-rusya-ukraynayi-isgal-ederse-buyuk-ve-esi-gorulmemis-bir-ekonomik-bedel-odetecegiz-1054034315.html
Harris: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödeteceğiz
Harris: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödeteceğiz
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ukrayna'yla ilgili durumun tırmanması halinde, ABD'nin müttefikleriyle Moskova'ya "büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel"... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T20:38+0300
2022-02-19T20:38+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
kamala harris
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde konuştu.Rusya'nın Ukrayna krizinde diplomasi fırsatlarını azalttığını öne süren Harris, "Rusya müzakerelere hazır olduğunu iddia etmeye devam ederken, aynı zamanda diplomasi yollarını daraltıyor, eylemleri sözleriyle uyuşmuyor. Açık konuşayım. Kesin olarak söyleyebilirim ki Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Moskova'ya, ABD ve ortaklarımız 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödetecekler" ifadelerini kullandı.Harris, Ukrayna çevresindeki gerilimlerin artması durumunda ekonomik maliyetin Rusya'nın kilit endüstrilerini ve finans kurumlarını engelleme hedefiyle uygulanacağını ekledi: "Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" diyen Harris, ABD kuvvetlerinin Ukrayna'da savaşmayacaklarını yineleyerek, ancak ülkesinin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" dile getirdi.Harris, milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını anlatarak sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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abd, ukrayna, kamala harris

Harris: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödeteceğiz

20:38 19.02.2022
© AP Photo / Michael ProbstKamala Harris
Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ukrayna'yla ilgili durumun tırmanması halinde, ABD'nin müttefikleriyle Moskova'ya "büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel" ödeteceği tehdidinde bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde konuştu.
Rusya'nın Ukrayna krizinde diplomasi fırsatlarını azalttığını öne süren Harris, "Rusya müzakerelere hazır olduğunu iddia etmeye devam ederken, aynı zamanda diplomasi yollarını daraltıyor, eylemleri sözleriyle uyuşmuyor. Açık konuşayım. Kesin olarak söyleyebilirim ki Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Moskova'ya, ABD ve ortaklarımız 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödetecekler" ifadelerini kullandı.
Harris, Ukrayna çevresindeki gerilimlerin artması durumunda ekonomik maliyetin Rusya'nın kilit endüstrilerini ve finans kurumlarını engelleme hedefiyle uygulanacağını ekledi:
"Hızlı, sert ve birleşik olacak ekonomik önlemleri birlikte hazırladık... Geniş kapsamlı mali yaptırımlar ve ihracat kontrolleri uygulayacağız. Rusya'nın finans kurumlarını ve kilit sektörlerini hedef alacağız. Bu nedensiz istilaya ortak olanları, yardım edenleri ve onu teşvik edenleri hedef alacağız."
"Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" diyen Harris, ABD kuvvetlerinin Ukrayna'da savaşmayacaklarını yineleyerek, ancak ülkesinin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" dile getirdi.
Harris, milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını anlatarak sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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