https://tr.sputniknews.com/20220219/hastane-tuvaletinde-olen-kisi-12-saat-sonra-bulundu-1054026738.html

Hastane tuvaletinde ölen kişi 12 saat sonra bulundu

Hastane tuvaletinde ölen kişi 12 saat sonra bulundu

Konya Sarayönü Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki tuvaletinde vefat eden Halil Potuk, 12 saat sonra bulundu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T14:33+0300

2022-02-19T14:33+0300

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türkiye

hastane

konya

vefat

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Konya’da şeker hastası Halil Potuk kendisini rahatsız hissedince, 15 Şubat akşamı Konya Sarayönü Devlet Hastanesi’nin aciline gitti. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre arabasını otoparka parkeden ve acil tuvalet ihtiyacı olduğu için otomobilinin ışıklarını bile kapatmadan hastaneye giren Potuk, görevlilerle konuştuktan sonra tuvalete yöneldi.Potuk, 15 Şubat akşamı saat 20.00’de girdiği tuvalette 16 Şubat sabahı saat 8.00’de ölü bulundu. Babasının 12 saat boyunca fark edilmemesinde ihmal olduğunu belirten oğlu Sinan Potuk, şunları söyledi: “Öğrendiğim kadarıyla gece 03.00’te güvenlik görevlisi, tuvaletin kapısını çalmış, ses gelmeyince dışarı çıkmış. Hiç kimse durumdan şüphelenmemiş. Güvenlik görevlilerine durum bildirilmemiş. Babam sabah tesadüfen bulunuyor. Büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum. İhmali bulunanlar hakkında şikâyetçi olacağım.”Potuk’un ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belli oldu. Hastane tuvaletinde yaşamını yitiren Potuk’un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

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hastane, konya, vefat