https://tr.sputniknews.com/20220219/ibb-sozcusu-ongun-cnnturku-cnne-sikayet-etti-1054037718.html
İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını ileri sürerek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T23:27+0300
2022-02-19T23:27+0300
2022-02-19T23:28+0300
türkiye
cnn
cnn türk
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
murat ongun
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İBB Sözcüsü Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını ileri sürdü. "Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" dikkat çekti.
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cnn, cnn türk, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat ongun
İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
23:27 19.02.2022 (güncellendi: 23:28 19.02.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını ileri sürerek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği paylaşımına ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabını etiketledi.
İBB Sözcüsü Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını ileri sürdü.
"Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi
ve @ibrahim_ozkan61
’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara"
dikkat çekti.