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İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını ileri sürerek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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İBB Sözcüsü Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını ileri sürdü. "Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" dikkat çekti.
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cnn, cnn türk, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat ongun

İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti

23:27 19.02.2022 (güncellendi: 23:28 19.02.2022)
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© Fotoğraf : DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını ileri sürerek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği paylaşımına ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabını etiketledi.
İBB Sözcüsü Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını ileri sürdü.
"Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" dikkat çekti.
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