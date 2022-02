https://tr.sputniknews.com/20220219/ibb-sozcusu-ongun-cnnturku-cnne-sikayet-etti-1054037718.html

İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti

İBB Sözcüsü Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını ileri sürerek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

İBB Sözcüsü Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını ileri sürdü. "Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" dikkat çekti.

