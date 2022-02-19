İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.