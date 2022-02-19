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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T01:22+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

01:22 19.02.2022 (güncellendi: 01:23 19.02.2022)
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Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.
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