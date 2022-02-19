https://tr.sputniknews.com/20220219/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-telefon-dolandiriciligi-sikayetleri-icin-ozel-buro-kurdu-1054020190.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığı şikayetleri için özel büro kurdu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığı şikayetleri için özel büro kurdu
Telefon dolandırıcılığının çığ gibi artması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T09:02+0300
2022-02-19T09:02+0300
2022-02-19T09:02+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Emekli Profesör Ahmet Demirel, Futbolcu Burak Yılmaz, Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi Yüksek Mühendis Halim Ağaoğlu ve son olarak Profesör Nilüfer Narlı, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu. Tanınan simalar da dahil olmak üzere artan telefon dolandırıcılığı şikayetleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel büro kurdu. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, tele dolandırıcılıkla ilgili kurulan büronun görevi, suçlu profillerini ortaya çıkartarak dolandırıcılığı önlemek, delillerin daha hızlı toplanmasını sağlamak ve en kısa sürede suçluları yakalayarak caydırıcı cezalara çarptırılmalarını sağlamak olacak. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nda toplamda 42 savcı görev yapıyor. Bu savcılardan 3’ü sadece tele dolandırıcılık soruşturmalarını üstlenecek. Savcılar tele dolandırıcılıkla ilgili müracaatları kabul edecek ve soruşturmayı yönetecek. Suçlu profilini daha iyi tanıdığı için, gerekirse dosyaları birleştirecek ve sonuca çok daha hızlı ulaşacak. Savcılar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki polislerle de direkt irtibatlı olacak. Böylece sadece suçlunun yakalanması değil, suçun önlenmesindeki süreç de hızlandırılacak.Savcılar arasında branşlaşma anlamına da gelen özel büro, daha önce de aile içi şiddetle ilgili kurulmuştu.
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dolandırıcılık, telefon, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığı şikayetleri için özel büro kurdu
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Telefon dolandırıcılığının çığ gibi artması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu. Bu büroda görev alan 3 savcı, sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak. Böylece şikayetler çok daha hızlı sonuca bağlanacak.
Emekli Profesör Ahmet Demirel, Futbolcu Burak Yılmaz, Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi Yüksek Mühendis Halim Ağaoğlu ve son olarak Profesör Nilüfer Narlı, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu.
Tanınan simalar da dahil olmak üzere artan telefon dolandırıcılığı şikayetleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel büro kurdu.
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre
, tele dolandırıcılıkla ilgili kurulan büronun görevi, suçlu profillerini ortaya çıkartarak dolandırıcılığı önlemek, delillerin daha hızlı toplanmasını sağlamak ve en kısa sürede suçluları yakalayarak caydırıcı cezalara çarptırılmalarını sağlamak olacak.
Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nda toplamda 42 savcı görev yapıyor. Bu savcılardan 3’ü sadece tele dolandırıcılık soruşturmalarını üstlenecek. Savcılar tele dolandırıcılıkla ilgili müracaatları kabul edecek ve soruşturmayı yönetecek. Suçlu profilini daha iyi tanıdığı için, gerekirse dosyaları birleştirecek ve sonuca çok daha hızlı ulaşacak.
Savcılar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki polislerle de direkt irtibatlı olacak. Böylece sadece suçlunun yakalanması değil, suçun önlenmesindeki süreç de hızlandırılacak.
Savcılar arasında branşlaşma anlamına da gelen özel büro, daha önce de aile içi şiddetle ilgili kurulmuştu.