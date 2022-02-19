https://tr.sputniknews.com/20220219/james-webb-uzay-teleskobu-ilk-yildiza-odaklandi-1054028175.html
James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldıza odaklandı
James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldıza odaklandı
Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, ilk yıldıza odaklandığı bildirildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T15:42+0300
2022-02-19T15:42+0300
2022-02-19T15:42+0300
dünya
james webb uzay teleskobu
nasa
hubble uzay teleskobu
kanada uzay ajansı
big bang
büyük patlama
uzay
yıldız
bilim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053103329_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_f6c52f663133d57087bb00764d224366.jpg
13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanan James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldıza odaklandı.Futurism'de yer alan habere göre, Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) teleskoba katkısıyla ilgili bir basın açıklamasında, teleskobu gökyüzünde belirli bir yere yönlendirmeyi sağlamayı amaçlayan hassas yönlendirme sensörünün (FGS), teleskobun ilk yıldıza 'kilitlenmesi' için başarıyla kullanıldığını belirtildi.NASA'dan yapılan açıklamada, FGS'nin, teleskobun yüksek kaliteli görüntüler elde edebilmesine imkan sağladığı aktarılarak nihai olarak yıldızların ilk ışığını tespit etmek ve daha sonra güneş sisteminin dışındaki gezegenleri gözlemlemek ve özelliklerini saptamak için kullanılacağı bildirildi.James Webb Uzay Teleskobu ekibi, 'gözlem hattı' testleri sırasında FGS'nin belirli bir kılavuz yıldızı izleyebildiğini doğruladı.CSA'ya göre, ilerleyen haftalarda FGS'nin, teleskobun ana ayna dizisini oluşturan 18 altıgen kesitli çubukları hizalamaya yardımcı olacağı kaydedildi.Bu aynalar hizalandığında, dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb'in, daha kaliteli fotoğraflar elde edebileceği bildirildi.Evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyorNASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, 31 yaşındaki çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/james-webb-uzay-teleskobundan-ilk-goruntu-geldi-1053773281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053103329_76:0:593:388_1920x0_80_0_0_80a0f7d31e1fe040efee84586b1817c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
james webb uzay teleskobu, nasa, hubble uzay teleskobu, kanada uzay ajansı, big bang, büyük patlama, uzay, yıldız, bilim, araştırma, gözlem, dünya, yaşam, evren
James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldıza odaklandı
Abone ol
Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, ilk yıldıza odaklandığı bildirildi.
13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanan James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldıza odaklandı.
Futurism'de yer alan habere göre, Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) teleskoba katkısıyla ilgili bir basın açıklamasında, teleskobu gökyüzünde belirli bir yere yönlendirmeyi sağlamayı amaçlayan hassas yönlendirme sensörünün (FGS), teleskobun ilk yıldıza 'kilitlenmesi' için başarıyla kullanıldığını belirtildi.
NASA'dan yapılan açıklamada, FGS'nin, teleskobun yüksek kaliteli görüntüler elde edebilmesine imkan sağladığı aktarılarak nihai olarak yıldızların ilk ışığını tespit etmek ve daha sonra güneş sisteminin dışındaki gezegenleri gözlemlemek ve özelliklerini saptamak için kullanılacağı bildirildi.
James Webb Uzay Teleskobu ekibi, 'gözlem hattı' testleri sırasında FGS'nin belirli bir kılavuz yıldızı izleyebildiğini doğruladı.
CSA'ya göre, ilerleyen haftalarda FGS'nin, teleskobun ana ayna dizisini oluşturan 18 altıgen kesitli çubukları hizalamaya yardımcı olacağı kaydedildi.
Bu aynalar hizalandığında, dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb'in, daha kaliteli fotoğraflar elde edebileceği bildirildi.
Evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor
NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, 31 yaşındaki çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.