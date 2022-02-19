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https://tr.sputniknews.com/20220219/kanadada-binlerce-yerli-kadinin-zorla-kisirlastirildigi-ortaya-cikti-1054037299.html
Kanada’da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı
Kanada’da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı
Kanada genelinde yaşayan binlerce yerli kadının, kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları belirtildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T23:01+0300
2022-02-19T23:01+0300
dünya
kanada
yerliler
kısırlaştırma
zorla kısırlaştırma
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CTV’deki haberde, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Quebec eyalet mahkemelerinin her birinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 davanın bulunduğu belirtildi.Kendisi de bir First Nation yerlisi olan haber ekibinden Creeson Agecoutay’ın edindiği bilgilerle, doğum için hastaneye giden yerli kadınların operasyon sırasında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.Özellikle sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığı kaydedildi.Görevlilerin, operasyondan dakikalar önce ve hatta bazen ameliyathaneye giderken söz konusu forma "tüp ligasyonu"na ilişkin bir madde ekledikleri bilgisi paylaşılan haberde, "Bu, doğum sancısıyla kıvranan ve bebeklerinin sağlığı konusunda paniğe kapılan kişilere en savunmasız oldukları anda yaşamlarını değiştiren bir işleme rıza göstermeleri için yapılan bir şey" ifadesine yer verildi.Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan Yerlilerinden Melika Popp, "Bu doktorlar, bana yardım etmek için oradalarmış gibiydi." dedi.Zorla kısırlaştırmanın tarihi çok eskiye dayanıyorBugün yerli kadınların zorla kısırlaştırılmaları ile gündeme gelen konunun tarihi, Kanada’da 1928'e kadar gidiyor.The Canadian Encyclopedia’da yer alan bilgilere göre, zorla kısırlaştırma uygulaması Kanada'da uzun ve genellikle gizli bir tarihe sahip.Alberta eyaletinde 1928'de kabul edilen ve 1972'ye kadar yürürlükte kalan yasayla "uygun olmayan kişilerin üremesine sınırlama" getirildi.Kanada Öjeni Kurulunca özellikle hapishanedeki "tehlikeli" mahkumlar için verilen karar kapsamında, uygulama süresi boyunca bazı erkek mahkumlar da kısırlaştırıldı.British Columbia eyaletinde 1933'te yürürlüğe giren ve 1973'te kaldırılan aynı kanun, giderek yerli kadınları hedef aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210630/katolik-okullarinda--yuzlerce-yerli-cocugun-mezarlarinin-bulunmasinin-ardindan-kanada-gununun-iptal-1044855289.html
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kanada, yerliler, kısırlaştırma, zorla kısırlaştırma

Kanada’da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı

23:01 19.02.2022
© AAKanada Bayrağı
Kanada Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
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Kanada genelinde yaşayan binlerce yerli kadının, kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları belirtildi.
CTV’deki haberde, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Quebec eyalet mahkemelerinin her birinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 davanın bulunduğu belirtildi.
Kendisi de bir First Nation yerlisi olan haber ekibinden Creeson Agecoutay’ın edindiği bilgilerle, doğum için hastaneye giden yerli kadınların operasyon sırasında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.
Özellikle sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığı kaydedildi.
Görevlilerin, operasyondan dakikalar önce ve hatta bazen ameliyathaneye giderken söz konusu forma "tüp ligasyonu"na ilişkin bir madde ekledikleri bilgisi paylaşılan haberde, "Bu, doğum sancısıyla kıvranan ve bebeklerinin sağlığı konusunda paniğe kapılan kişilere en savunmasız oldukları anda yaşamlarını değiştiren bir işleme rıza göstermeleri için yapılan bir şey" ifadesine yer verildi.
Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan Yerlilerinden Melika Popp, "Bu doktorlar, bana yardım etmek için oradalarmış gibiydi." dedi.
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Zorla kısırlaştırmanın tarihi çok eskiye dayanıyor

Bugün yerli kadınların zorla kısırlaştırılmaları ile gündeme gelen konunun tarihi, Kanada’da 1928'e kadar gidiyor.
The Canadian Encyclopedia’da yer alan bilgilere göre, zorla kısırlaştırma uygulaması Kanada'da uzun ve genellikle gizli bir tarihe sahip.
Alberta eyaletinde 1928'de kabul edilen ve 1972'ye kadar yürürlükte kalan yasayla "uygun olmayan kişilerin üremesine sınırlama" getirildi.
Kanada Öjeni Kurulunca özellikle hapishanedeki "tehlikeli" mahkumlar için verilen karar kapsamında, uygulama süresi boyunca bazı erkek mahkumlar da kısırlaştırıldı.
British Columbia eyaletinde 1933'te yürürlüğe giren ve 1973'te kaldırılan aynı kanun, giderek yerli kadınları hedef aldı.
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