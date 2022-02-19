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Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocularından 70 kişi gözaltına alındı
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocularından 70 kişi gözaltına alındı
Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 aşı zorunluluğuna tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği 'Özgürlük Konvoyu' protestolarında 70 kişinin... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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Ottawa polisinin 3 haftadır devam eden protestolarda 70 eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.Yetkililer, çoğunlukla itaatsizlik suçlamalarıyla en az 70 kişinin tutuklandığını ve şehrin ana caddelerinden birini kapatanlar dahil yaklaşık iki düzine aracın çekildiğini söyledi.Geçici Ottawa Polis Şefi Steve Bell, bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı olayla ilgili, "Polis sokaklarımızın kontrolünü ele geçirmek için ilerlemeye devam ediyor. Bu tamamlanana kadar gece gündüz çalışacağız." dedi.Tutuklananlar arasında en az dört protesto liderinin de bulunduğu vurgulandı.Ottawa polisi perşembe günü geç saatlerde iki önemli protesto liderinin tutuklanması sonrasında işgali sona erdirmek ve diğer protestocuların yardıma gelmelerini önlemek için şehir merkezinin çoğunu yabancılara kapatmıştı.Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220218/kanadada-ozgurluk-konvoyu-protestoculari-gozaltina-alinmaya-baslandi-1053974239.html
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kanada, koronavirüs, protesto, gözaltı

Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocularından 70 kişi gözaltına alındı

01:54 19.02.2022
© REUTERS / PATRICK DOYLEKanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi
Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / PATRICK DOYLE
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Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 aşı zorunluluğuna tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği 'Özgürlük Konvoyu' protestolarında 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ottawa polisinin 3 haftadır devam eden protestolarda 70 eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.
Yetkililer, çoğunlukla itaatsizlik suçlamalarıyla en az 70 kişinin tutuklandığını ve şehrin ana caddelerinden birini kapatanlar dahil yaklaşık iki düzine aracın çekildiğini söyledi.
Geçici Ottawa Polis Şefi Steve Bell, bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı olayla ilgili, "Polis sokaklarımızın kontrolünü ele geçirmek için ilerlemeye devam ediyor. Bu tamamlanana kadar gece gündüz çalışacağız." dedi.
Tutuklananlar arasında en az dört protesto liderinin de bulunduğu vurgulandı.
Ottawa polisi perşembe günü geç saatlerde iki önemli protesto liderinin tutuklanması sonrasında işgali sona erdirmek ve diğer protestocuların yardıma gelmelerini önlemek için şehir merkezinin çoğunu yabancılara kapatmıştı.
Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.
Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
KORONAVİRÜS
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı
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