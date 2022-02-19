https://tr.sputniknews.com/20220219/konyada-drift-yapan-surucuye-9-bin-125-lira-ceza-1054035604.html
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T21:36+0300
2022-02-19T21:36+0300
2022-02-19T21:35+0300
türkiye
drift
konya
emniyet
ehliyet
ceza
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün 23 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti.9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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drift, konya, emniyet, ehliyet, ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün 23 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti.
9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.