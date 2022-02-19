Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220219/konyada-drift-yapan-surucuye-9-bin-125-lira-ceza-1054035604.html
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T21:36+0300
2022-02-19T21:35+0300
türkiye
drift
konya
emniyet
ehliyet
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054035530_0:36:2000:1161_1920x0_80_0_0_19a77550a8c20fa63eb05dda91f06105.jpg
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün 23 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti.9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054035530_202:0:1799:1198_1920x0_80_0_0_3035c9bb0e08fa05c1e6855d073f1720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
drift, konya, emniyet, ehliyet, ceza

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

21:36 19.02.2022
© İHA / İHAKonya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© İHA / İHA
Abone olGoogle news
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün 23 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti.
9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала