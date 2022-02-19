https://tr.sputniknews.com/20220219/konyada-drift-yapan-surucuye-9-bin-125-lira-ceza-1054035604.html

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T21:36+0300

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türkiye

drift

konya

emniyet

ehliyet

ceza

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün 23 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti.9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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drift, konya, emniyet, ehliyet, ceza