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Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı
Konya'da bir tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T09:24+0300
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konya
türkiye
kaza
otobüs
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İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan 48 J 8148 Mercedes marka tur otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
konya
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konya, kaza, otobüs

Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı

09:24 19.02.2022 (güncellendi: 09:31 19.02.2022)
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© DHA
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Konya'da bir tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.
İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan 48 J 8148 Mercedes marka tur otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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