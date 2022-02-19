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Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı
Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM'den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kuşadası
kapkaç
atm
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Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı.Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
türkiye
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kuşadası, kapkaç, atm, para

Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı

22:02 19.02.2022
© İHAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© İHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM'den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı.
Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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