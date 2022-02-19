https://tr.sputniknews.com/20220219/kusadasinda-bir-kisi-atmden-para-cektigi-sirada-kapkaca-ugradi-1054036140.html

Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı

Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM'den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T22:02+0300

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türkiye

kuşadası

kapkaç

atm

para

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Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı.Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

türkiye

kuşadası

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kuşadası, kapkaç, atm, para