https://tr.sputniknews.com/20220219/kusadasinda-bir-kisi-atmden-para-cektigi-sirada-kapkaca-ugradi-1054036140.html
Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı
Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM'den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T22:02+0300
2022-02-19T22:02+0300
2022-02-19T22:01+0300
türkiye
kuşadası
kapkaç
atm
para
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Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı.Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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kuşadası, kapkaç, atm, para
Kuşadası'nda bir kişi ATM'den para çektiği sırada kapkaça uğradı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM'den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı.
Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.