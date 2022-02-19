Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/lugansk-rusya-ile-olan-gecis-noktalarinda-kontroller-sikilastirildi-1054018545.html
Lugansk: Rusya ile olan geçiş noktalarında kontroller sıkılaştırıldı
Lugansk: Rusya ile olan geçiş noktalarında kontroller sıkılaştırıldı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bölgede gerilimin artması nedeniyle Rusya ile olan geçiş... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T03:00+0300
2022-02-19T03:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054018520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2aa7e8389cf5c28085cc2a85aeb4574.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, “Otomobillerin geçiş yaptığı noktalarda kontroller sıkılaştırıldı” denildi.Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'ta gerilimin tırmanması nedeniyle Donetsk sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını açıklamıştı.Puşilin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yakında orduya Donbass'a saldırı başlatma emri vereceğini ileri sürmüştü.Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ise, bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-acil-durumlar-bakanligi-cumhuriyetten-700-bin-kisi-tahliye-edilecek-1054013249.html
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054018520_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b32a5c0d7e03b5ca1fcfc8f0cbfc8b9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk

Lugansk: Rusya ile olan geçiş noktalarında kontroller sıkılaştırıldı

03:00 19.02.2022
© Sputnik / РИА Новости / Fotoğraf bankasına girDonetsk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi
Donetsk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bölgede gerilimin artması nedeniyle Rusya ile olan geçiş noktalarında kontrollerin sıkılaştırıldığını duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, “Otomobillerin geçiş yaptığı noktalarda kontroller sıkılaştırıldı” denildi.
Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'ta gerilimin tırmanması nedeniyle Donetsk sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını açıklamıştı.
Puşilin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yakında orduya Donbass'a saldırı başlatma emri vereceğini ileri sürmüştü.
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ise, bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yapmıştı.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı: Cumhuriyetten 700 bin kişi tahliye edilecek
Dün, 21:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала