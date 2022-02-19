https://tr.sputniknews.com/20220219/lugansk-ukrayna-ordusu-ateskes-ihlalini-surduruyor-1054017094.html
Lugansk: Ukrayna ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor
Lugansk: Ukrayna ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun tekrar havan toplarından ateş açtığını belirtti. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T01:21+0300
2022-02-19T01:21+0300
2022-02-19T01:23+0300
dünya
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053030742_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_42dcabf241fc7a34e1e5208c826c7695.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna silahlı oluşumları, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” dedi.Ukraynalı askerlerin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zolotoye-5 ve Donetskiy köylerine 82 mm kalibreli havan toplarından ateş açtığı aktarıldı.
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053030742_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_6080591756c347b96ad5b67e3afffb8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna
Lugansk: Ukrayna ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor
01:21 19.02.2022 (güncellendi: 01:23 19.02.2022) Abone ol
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun tekrar havan toplarından ateş açtığını belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna silahlı oluşumları, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” dedi.
Ukraynalı askerlerin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zolotoye-5 ve Donetskiy köylerine 82 mm kalibreli havan toplarından ateş açtığı aktarıldı.