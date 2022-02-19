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https://tr.sputniknews.com/20220219/lugansk-ukrayna-ordusu-ateskes-ihlalini-surduruyor-1054017094.html
Lugansk: Ukrayna ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor
Lugansk: Ukrayna ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun tekrar havan toplarından ateş açtığını belirtti. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna silahlı oluşumları, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” dedi.Ukraynalı askerlerin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zolotoye-5 ve Donetskiy köylerine 82 mm kalibreli havan toplarından ateş açtığı aktarıldı.
lugansk halk cumhuriyeti
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lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna

Lugansk: Ukrayna ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor

01:21 19.02.2022 (güncellendi: 01:23 19.02.2022)
© AP Photo / Alexei AlexandrovLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Alexei Alexandrov
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun tekrar havan toplarından ateş açtığını belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna silahlı oluşumları, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” dedi.
Ukraynalı askerlerin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zolotoye-5 ve Donetskiy köylerine 82 mm kalibreli havan toplarından ateş açtığı aktarıldı.
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