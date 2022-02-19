https://tr.sputniknews.com/20220219/manisada-evden-200-kilogram-zeytinyagi-calan-2-kisi-tutuklandi-1054036506.html
Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı
Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T22:23+0300
2022-02-19T22:23+0300
2022-02-19T22:23+0300
türkiye
zeytinyağı
manisa
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054036481_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ad84dd180b6a5a9867bcab86b2c91daa.jpg
Meryem Ayan'ın evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. ile N.Y'nin yaptığını belirledi.Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054036481_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_e175f5dc73ae02528197cba1914d5883.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeytinyağı, manisa, hırsızlık
Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı
Abone ol
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.
Meryem Ayan'ın evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. ile N.Y'nin yaptığını belirledi.
Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.