https://tr.sputniknews.com/20220219/manisada-evden-200-kilogram-zeytinyagi-calan-2-kisi-tutuklandi-1054036506.html

Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T22:23+0300

2022-02-19T22:23+0300

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türkiye

zeytinyağı

manisa

hırsızlık

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Meryem Ayan'ın evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. ile N.Y'nin yaptığını belirledi.Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

türkiye

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zeytinyağı, manisa, hırsızlık