Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220219/manisada-evden-200-kilogram-zeytinyagi-calan-2-kisi-tutuklandi-1054036506.html
Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı
Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T22:23+0300
2022-02-19T22:23+0300
türkiye
zeytinyağı
manisa
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054036481_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ad84dd180b6a5a9867bcab86b2c91daa.jpg
Meryem Ayan'ın evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. ile N.Y'nin yaptığını belirledi.Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054036481_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_e175f5dc73ae02528197cba1914d5883.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zeytinyağı, manisa, hırsızlık

Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

22:23 19.02.2022
© AAManisa'da evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.
Manisa'da evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.
Meryem Ayan'ın evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. ile N.Y'nin yaptığını belirledi.
Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала