https://tr.sputniknews.com/20220219/mustafa-sarigul-tarkanin-soyledigi-sarkiya-sarilarak-oradan-oy-avciligi-yapmayi-dogru--bulmuyoruz-1054035703.html

Mustafa Sarıgül: Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı doğru bulmuyoruz

Mustafa Sarıgül: Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı doğru bulmuyoruz

Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' ile ilgili değerlendirme yapması istenen TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Tarkan'ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T21:34+0300

2022-02-19T21:34+0300

2022-02-19T21:50+0300

politika

tarkan

geççek

mustafa sarıgül

tiktok

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasının açılışında, Türkiye Değişim Partisi olarak toplumun her kesimiyle görüştüklerini söyledi.Parti olarak kuryelerle, emeklilerle, engellilerle ve işsizlerle görüştüklerini anlatan Sarıgül, erken seçimden yana olmadıklarını ifade etti.Sarıgül, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini dile getirerek, "Seçim zamanı vatandaş sandığa gider, takdir ve değerlendirmesini yapar" dedi.Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' ile ilgili değerlendirmesi sorulan Sarıgül, şunları kaydetti:Sarıgül TikTok hesabından yayınladığı video ile de Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili yorumlarda bulunmuştu.

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tarkan, geççek, mustafa sarıgül, tiktok