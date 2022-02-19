https://tr.sputniknews.com/20220219/parkta-salincaga-sikisan-cocugu-itfaiye-kurtardi-1054033889.html

Parkta salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Parkta salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-19T19:59+0300

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yaşam

çocuk

salıncak

itfaiye

kocaeli

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Annesi ile birlikte parka giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa bindi. Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

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çocuk, salıncak, itfaiye, kocaeli