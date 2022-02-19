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https://tr.sputniknews.com/20220219/parkta-salincaga-sikisan-cocugu-itfaiye-kurtardi-1054033889.html
Parkta salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Parkta salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
çocuk
salıncak
itfaiye
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Annesi ile birlikte parka giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa bindi. Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
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çocuk, salıncak, itfaiye, kocaeli

Parkta salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

19:59 19.02.2022 (güncellendi: 20:21 19.02.2022)
© İHA9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı
9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© İHA
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı.
Annesi ile birlikte parka giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa bindi. Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı.
Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
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