https://tr.sputniknews.com/20220219/putin-ve-macron-telefonda-ukraynadaki-durumu-gorusecek-1054022201.html
Putin ve Macron telefonda Ukrayna’daki durumu görüşecek
Putin ve Macron telefonda Ukrayna’daki durumu görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüşeceğini doğruladı. Söz... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T11:29+0300
2022-02-19T11:29+0300
2022-02-19T11:29+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
ukrayna
rusya
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Kremlin Sözcüsü Peskov sorular üstüne, ‘Fransa lideri Macron ile yapılacak telefon görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugünkü programında yer aldığını’ belirtti.Putin ile Macron’un bugün telefonda Ukrayna konulu bir görüşme gerçekleştireceğini, daha önce Elysee Sarayı kaynakları aktarmıştı. Fransız kaynaklar, “Yapmamız gereken, en kötü senaryodan kaçınmak. Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmamaya hâlâ ikna edebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Batı ülkeleri haftalardır Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planı olduğunu öne sürüyor. Rusya, bu suçlamaları defalarca reddetti.
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vladimir putin, emmanuel macron, ukrayna, rusya
Putin ve Macron telefonda Ukrayna’daki durumu görüşecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüşeceğini doğruladı. Söz konusu görüşme, Ukrayna’nın doğusunda şiddet olaylarının tırmandığı, bu nedenle buradaki sivillerin Rusya’ya tahliye edildiği bir dönemde gerçekleşecek.
Kremlin Sözcüsü Peskov sorular üstüne, ‘Fransa lideri Macron ile yapılacak telefon görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugünkü programında yer aldığını’ belirtti.
Putin ile Macron’un bugün telefonda Ukrayna konulu bir görüşme gerçekleştireceğini, daha önce Elysee Sarayı kaynakları aktarmıştı. Fransız kaynaklar, “Yapmamız gereken, en kötü senaryodan kaçınmak. Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmamaya hâlâ ikna edebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Batı ülkeleri haftalardır Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planı olduğunu öne sürüyor. Rusya, bu suçlamaları defalarca reddetti.