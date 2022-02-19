https://tr.sputniknews.com/20220219/putin-ve-macron-telefonda-ukraynadaki-durumu-gorusecek-1054022201.html

Putin ve Macron telefonda Ukrayna’daki durumu görüşecek

Putin ve Macron telefonda Ukrayna’daki durumu görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüşeceğini doğruladı. Söz... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T11:29+0300

2022-02-19T11:29+0300

2022-02-19T11:29+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

emmanuel macron

ukrayna

rusya

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Kremlin Sözcüsü Peskov sorular üstüne, ‘Fransa lideri Macron ile yapılacak telefon görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugünkü programında yer aldığını’ belirtti.Putin ile Macron’un bugün telefonda Ukrayna konulu bir görüşme gerçekleştireceğini, daha önce Elysee Sarayı kaynakları aktarmıştı. Fransız kaynaklar, “Yapmamız gereken, en kötü senaryodan kaçınmak. Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmamaya hâlâ ikna edebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Batı ülkeleri haftalardır Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planı olduğunu öne sürüyor. Rusya, bu suçlamaları defalarca reddetti.

ukrayna

rusya

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vladimir putin, emmanuel macron, ukrayna, rusya