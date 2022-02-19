https://tr.sputniknews.com/20220219/putin-yedek-askerlerin-hazirlik-egitimi-icin-toplanma-kararini-imzaladi-1054015823.html
Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı
Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan vatandaşların askeri hazırlık eğitimi toplanması ile ilgili kararı imzaladı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T00:12+0300
2022-02-19T00:12+0300
2022-02-19T00:13+0300
dünya
vladimir putin
asker
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053876463_0:0:3175:1785_1920x0_80_0_0_136102719bced21a95d5f5986c4dcd74.jpg
Kararın metninde, “2022’de, yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askeri hazırlık eğitiminden geçmeleri için toplama emrini veriyorum” ifadesi yer alıyor.Ayrıca Bakanlar Kabinesi ve Rusya bölgelerinin yürütme makamlarına, vatandaşların askeri hazırlık eğitimini düzenleme ve bu eğitime vatandaşları toplamayla ilgili etkinliklerin hayata geçirilmesini sağlama emri verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053876463_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_c085a7ced8b5663a8ae5ffc26486bde2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, asker, karar
Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı
00:12 19.02.2022 (güncellendi: 00:13 19.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan vatandaşların askeri hazırlık eğitimi toplanması ile ilgili kararı imzaladı.
Kararın metninde, “2022’de, yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askeri hazırlık eğitiminden geçmeleri için toplama emrini veriyorum” ifadesi yer alıyor.
Ayrıca Bakanlar Kabinesi ve Rusya bölgelerinin yürütme makamlarına, vatandaşların askeri hazırlık eğitimini düzenleme ve bu eğitime vatandaşları toplamayla ilgili etkinliklerin hayata geçirilmesini sağlama emri verildi.