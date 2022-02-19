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https://tr.sputniknews.com/20220219/putin-yedek-askerlerin-hazirlik-egitimi-icin-toplanma-kararini-imzaladi-1054015823.html
Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı
Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan vatandaşların askeri hazırlık eğitimi toplanması ile ilgili kararı imzaladı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
vladimir putin
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Kararın metninde, “2022’de, yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askeri hazırlık eğitiminden geçmeleri için toplama emrini veriyorum” ifadesi yer alıyor.Ayrıca Bakanlar Kabinesi ve Rusya bölgelerinin yürütme makamlarına, vatandaşların askeri hazırlık eğitimini düzenleme ve bu eğitime vatandaşları toplamayla ilgili etkinliklerin hayata geçirilmesini sağlama emri verildi.
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vladimir putin, asker, karar

Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı

00:12 19.02.2022 (güncellendi: 00:13 19.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan vatandaşların askeri hazırlık eğitimi toplanması ile ilgili kararı imzaladı.
Kararın metninde, “2022’de, yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askeri hazırlık eğitiminden geçmeleri için toplama emrini veriyorum” ifadesi yer alıyor.
Ayrıca Bakanlar Kabinesi ve Rusya bölgelerinin yürütme makamlarına, vatandaşların askeri hazırlık eğitimini düzenleme ve bu eğitime vatandaşları toplamayla ilgili etkinliklerin hayata geçirilmesini sağlama emri verildi.
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