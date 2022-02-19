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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/rusyanin-rostov-bolgesinde-donbassli-siginmacilardan-dolayi-olaganustu-hl-ilan-edildi-1054021632.html
Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi
Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi
Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T10:46+0300
2022-02-19T10:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
olağanüstü hal
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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bir acil durum toplantısı sırasında, sınırı geçip Rusya’ya gelen Donbasslı sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor olmaları sebebiyle bölgede olağanüstü hâl ilan etme kararı aldıklarını kaydetti.Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve ardından Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi. Donetsk bölgesinden şimdiye dek 6 bin 500’ü aşkın sivilin Rusya’ya tahliye edildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsktan-sonra-luganskta-da-seferberlik-ilan-edildi-1054021120.html
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rusya, ukrayna, olağanüstü hal

Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi

10:46 19.02.2022
© REUTERS / Maxim ShemetovRostov-na-Donu
Rostov-na-Donu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bir acil durum toplantısı sırasında, sınırı geçip Rusya’ya gelen Donbasslı sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor olmaları sebebiyle bölgede olağanüstü hâl ilan etme kararı aldıklarını kaydetti.
Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve ardından Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi. Donetsk bölgesinden şimdiye dek 6 bin 500’ü aşkın sivilin Rusya’ya tahliye edildiği kaydedildi.
Lugansk şehri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi
10:18
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