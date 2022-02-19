https://tr.sputniknews.com/20220219/rusyanin-rostov-bolgesinde-donbassli-siginmacilardan-dolayi-olaganustu-hl-ilan-edildi-1054021632.html
Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi
Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi
Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T10:46+0300
2022-02-19T10:46+0300
2022-02-19T10:46+0300
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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bir acil durum toplantısı sırasında, sınırı geçip Rusya’ya gelen Donbasslı sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor olmaları sebebiyle bölgede olağanüstü hâl ilan etme kararı aldıklarını kaydetti.Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve ardından Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi. Donetsk bölgesinden şimdiye dek 6 bin 500’ü aşkın sivilin Rusya’ya tahliye edildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsktan-sonra-luganskta-da-seferberlik-ilan-edildi-1054021120.html
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rusya, ukrayna, olağanüstü hal
Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi
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Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bir acil durum toplantısı sırasında, sınırı geçip Rusya’ya gelen Donbasslı sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor olmaları sebebiyle bölgede olağanüstü hâl ilan etme kararı aldıklarını kaydetti.
Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve ardından Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi. Donetsk bölgesinden şimdiye dek 6 bin 500’ü aşkın sivilin Rusya’ya tahliye edildiği kaydedildi.