https://tr.sputniknews.com/20220219/rusyanin-rostov-bolgesinde-donbassli-siginmacilardan-dolayi-olaganustu-hl-ilan-edildi-1054021632.html

Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi

Rusya’nın Rostov bölgesinde Donbasslı sığınmacılardan dolayı olağanüstü hâl ilan edildi

Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T10:46+0300

2022-02-19T10:46+0300

2022-02-19T10:46+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

olağanüstü hal

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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bir acil durum toplantısı sırasında, sınırı geçip Rusya’ya gelen Donbasslı sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor olmaları sebebiyle bölgede olağanüstü hâl ilan etme kararı aldıklarını kaydetti.Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve ardından Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi. Donetsk bölgesinden şimdiye dek 6 bin 500’ü aşkın sivilin Rusya’ya tahliye edildiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220219/donetsktan-sonra-luganskta-da-seferberlik-ilan-edildi-1054021120.html

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