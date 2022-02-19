https://tr.sputniknews.com/20220219/saglik-bakani-kocadan-saglik-calisanlarina-siddete-yonelik-paylasim-kaybedecek-zaman-yok-1054037620.html

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T23:22+0300

2022-02-19T23:22+0300

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türkiye

fahrettin koca

sağlık çalışanı

twitter

şiddet

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok" ifadesini kullandı.

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fahrettin koca, sağlık çalışanı, twitter , şiddet