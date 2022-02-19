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Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
sağlık çalışanı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok" ifadesini kullandı.
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, twitter , şiddet

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok

23:22 19.02.2022
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.
Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok" ifadesini kullandı.
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