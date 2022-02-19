https://tr.sputniknews.com/20220219/senol-gunes-besiktas-konusunda-hicbir-gorusmem-olmadi-1054023454.html

Şenol Güneş: Beşiktaş konusunda hiçbir görüşmem olmadı

Şenol Güneş: Beşiktaş konusunda hiçbir görüşmem olmadı

Son dönemlerde Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Şenol Güneş, yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T12:16+0300

2022-02-19T12:16+0300

2022-02-19T12:16+0300

spor

şenol güneş

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Beşiktaş'ın 2014-2019 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Tecrübeli isim Şenol Güneş, son günlerde adının eski kulübüyle anılmasından sonra basına bir açıklama yaptı.Şenol Güneş yaptığı açıklamada:''Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum'' dedi.Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yabancı oyuncu sınırlaması hakkında yaptığı açıklamalar üzerine konuşan Şenol Güneş:

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şenol güneş