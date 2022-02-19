https://tr.sputniknews.com/20220219/sgk-tarafindan-hatali-cikarilan-borc-kaydi-kdk-basvurusu-sonrasi-silindi-1054033084.html

SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi

SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2004'ten alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, geçen yıl da 5 bin 700 lira... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T19:02+0300

2022-02-19T19:02+0300

2022-02-19T19:00+0300

türkiye

kamu denetçiliği kurumu

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

bağkur

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2004'te isteğe bağlı Bağ-Kur'lulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edilmesinden habersiz olan bir vatandaş, vize işlemi yaptırarak engelli kızı için sağlık hizmeti almaya, ödeme yapmaya devam etti.Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre bir süre sonra SGK ile yapılan alacak-verecek hesabı sonucu vatandaşın 609 Türk lirası alacaklı olduğu anlaşıldı ancak bu paranın iadesi yapılmadı.2021'de SGK tarafından kendisine 5 bin 700 lira borç çıkarılan, 2004'ten alacağı olan paraya da zaman aşımı hükümleri uygulanan kişi, borcun silinmesi için dilekçe ile kuruma başvurdu fakat sonuç alamadı. Yapılandırma ile borcunu taksitler halinde ödemek isteyen vatandaş, kurum avukatlarına yönlendirildi, vekalet ücreti talep edilmesi üzerine ise KDK'ye başvuru yaptı.KDK'nin, SGK yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından başvurucuya çıkarılan borç silindi ve başvurucunun mağduriyeti giderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220219/sgk-verilerine-iliskin-yonetmelik-resmi-gazetede-1054020575.html

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kamu denetçiliği kurumu, kamu denetçiliği kurumu (kdk), sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağkur