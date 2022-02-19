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https://tr.sputniknews.com/20220219/sgk-tarafindan-hatali-cikarilan-borc-kaydi-kdk-basvurusu-sonrasi-silindi-1054033084.html
SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2004'ten alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, geçen yıl da 5 bin 700 lira... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T19:02+0300
2022-02-19T19:00+0300
türkiye
kamu denetçiliği kurumu
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
bağkur
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2004'te isteğe bağlı Bağ-Kur'lulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edilmesinden habersiz olan bir vatandaş, vize işlemi yaptırarak engelli kızı için sağlık hizmeti almaya, ödeme yapmaya devam etti.Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre bir süre sonra SGK ile yapılan alacak-verecek hesabı sonucu vatandaşın 609 Türk lirası alacaklı olduğu anlaşıldı ancak bu paranın iadesi yapılmadı.2021'de SGK tarafından kendisine 5 bin 700 lira borç çıkarılan, 2004'ten alacağı olan paraya da zaman aşımı hükümleri uygulanan kişi, borcun silinmesi için dilekçe ile kuruma başvurdu fakat sonuç alamadı. Yapılandırma ile borcunu taksitler halinde ödemek isteyen vatandaş, kurum avukatlarına yönlendirildi, vekalet ücreti talep edilmesi üzerine ise KDK'ye başvuru yaptı.KDK'nin, SGK yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından başvurucuya çıkarılan borç silindi ve başvurucunun mağduriyeti giderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/sgk-verilerine-iliskin-yonetmelik-resmi-gazetede-1054020575.html
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kamu denetçiliği kurumu, kamu denetçiliği kurumu (kdk), sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağkur

SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi

19:02 19.02.2022
© AAKamu Denetçiliği Kurumu (KDK),
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2004'ten alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, geçen yıl da 5 bin 700 lira borç çıkarılan kişinin mağduriyetini giderdi.
2004'te isteğe bağlı Bağ-Kur'lulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edilmesinden habersiz olan bir vatandaş, vize işlemi yaptırarak engelli kızı için sağlık hizmeti almaya, ödeme yapmaya devam etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre bir süre sonra SGK ile yapılan alacak-verecek hesabı sonucu vatandaşın 609 Türk lirası alacaklı olduğu anlaşıldı ancak bu paranın iadesi yapılmadı.
2021'de SGK tarafından kendisine 5 bin 700 lira borç çıkarılan, 2004'ten alacağı olan paraya da zaman aşımı hükümleri uygulanan kişi, borcun silinmesi için dilekçe ile kuruma başvurdu fakat sonuç alamadı. Yapılandırma ile borcunu taksitler halinde ödemek isteyen vatandaş, kurum avukatlarına yönlendirildi, vekalet ücreti talep edilmesi üzerine ise KDK'ye başvuru yaptı.
KDK'nin, SGK yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından başvurucuya çıkarılan borç silindi ve başvurucunun mağduriyeti giderildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
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SGK verilerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
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