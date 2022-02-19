https://tr.sputniknews.com/20220219/son-24-saatte-80-bin-454-vaka-tespit-edildi-278-kisi-hayatini-kaybetti-1054033291.html

Son 24 saatte 80 bin 454 vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 80 bin 454 vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T19:26+0300

2022-02-19T19:26+0300

2022-02-19T19:50+0300

vaka

vaka sayısı

son dakika

fahrettin koca

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 19 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 80 bin 454 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 278 oldu. Bir günde toplam 462 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 96 bin 664 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,92 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 799 bin 530’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.Sağlık bakanı Fahrettin Koca "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" açıklamasını yaptı.

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vaka, vaka sayısı, son dakika, fahrettin koca