https://tr.sputniknews.com/20220219/sultangazide-rogardan-mavi-su-tasidi-1054036237.html

Sultangazi'de rögardan mavi su taşıdı

Sultangazi'de rögardan mavi su taşıdı

İstanbul Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T22:04+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

rögar

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Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildi.Oluşturulan setle bir rögardan taşan mavi su yaklaşık 20 metre akarak bir başka rögara dökülmesi sağlandı. Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri ise durumdan tedirgin olduklarını dile getirdi. Akan mavi suyun kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.Mahalleli Abdullah Aydın, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" dedi.Mahalle sakinlerinden birisi de, "3 gündür böyle akıyor. Fabrikalardan geliyordur. Arada böyle oluyor" diye konuştu.

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istanbul, sultangazi, rögar