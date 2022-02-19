Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220219/suudi-arabistandan-sort-karari-para-cezasi-kesilecek-1054031001.html
Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek
Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek
Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası getirildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T17:43+0300
2022-02-19T17:41+0300
türkiye
suudi arabistan
şort
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054030975_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_50281e2d53f19d10ebb342d07ef57279.jpg
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle devlet daireleri ve camilerde şort giymek kamu ihlali kapsamına alındı.Bu mekanlarda şort giyenlere 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası verileceği aktarıldı.Söz konusu yönetmelik, 2 Kasım 2019'da yürürlüğe girmişti.Edebe aykırı davranışlar, yerleşim bölgelerinde yüksek sesli müzik dinlemek, evcil hayvan atıklarını toplamamak ve uygunsuz elbiseler giymek yönetmelik kapsamındaki ihlaller arasında sayılıyor.
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054030975_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_9b51ffeaef45547314ce4e69fb3d0ad8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, şort

Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek

17:43 19.02.2022
© FAYEZ NURELDINESuudi Arabistan - alışveriş merkezi -
Suudi Arabistan - alışveriş merkezi - - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© FAYEZ NURELDINE
Abone olGoogle news
Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası getirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle devlet daireleri ve camilerde şort giymek kamu ihlali kapsamına alındı.
Bu mekanlarda şort giyenlere 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası verileceği aktarıldı.
Söz konusu yönetmelik, 2 Kasım 2019'da yürürlüğe girmişti.
Edebe aykırı davranışlar, yerleşim bölgelerinde yüksek sesli müzik dinlemek, evcil hayvan atıklarını toplamamak ve uygunsuz elbiseler giymek yönetmelik kapsamındaki ihlaller arasında sayılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала