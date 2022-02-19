https://tr.sputniknews.com/20220219/suudi-arabistandan-sort-karari-para-cezasi-kesilecek-1054031001.html
Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek
Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek
Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası getirildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T17:43+0300
2022-02-19T17:43+0300
2022-02-19T17:41+0300
türkiye
suudi arabistan
şort
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle devlet daireleri ve camilerde şort giymek kamu ihlali kapsamına alındı.Bu mekanlarda şort giyenlere 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası verileceği aktarıldı.Söz konusu yönetmelik, 2 Kasım 2019'da yürürlüğe girmişti.Edebe aykırı davranışlar, yerleşim bölgelerinde yüksek sesli müzik dinlemek, evcil hayvan atıklarını toplamamak ve uygunsuz elbiseler giymek yönetmelik kapsamındaki ihlaller arasında sayılıyor.
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suudi arabistan, şort
Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek
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Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası getirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle devlet daireleri ve camilerde şort giymek kamu ihlali kapsamına alındı.
Bu mekanlarda şort giyenlere 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası verileceği aktarıldı.
Söz konusu yönetmelik, 2 Kasım 2019'da yürürlüğe girmişti.
Edebe aykırı davranışlar, yerleşim bölgelerinde yüksek sesli müzik dinlemek, evcil hayvan atıklarını toplamamak ve uygunsuz elbiseler giymek yönetmelik kapsamındaki ihlaller arasında sayılıyor.