https://tr.sputniknews.com/20220219/suudi-arabistandan-sort-karari-para-cezasi-kesilecek-1054031001.html

Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek

Suudi Arabistan'dan şort kararı: Para cezası kesilecek

Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası getirildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T17:43+0300

2022-02-19T17:43+0300

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türkiye

suudi arabistan

şort

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle devlet daireleri ve camilerde şort giymek kamu ihlali kapsamına alındı.Bu mekanlarda şort giyenlere 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası verileceği aktarıldı.Söz konusu yönetmelik, 2 Kasım 2019'da yürürlüğe girmişti.Edebe aykırı davranışlar, yerleşim bölgelerinde yüksek sesli müzik dinlemek, evcil hayvan atıklarını toplamamak ve uygunsuz elbiseler giymek yönetmelik kapsamındaki ihlaller arasında sayılıyor.

türkiye

suudi arabistan

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suudi arabistan, şort