https://tr.sputniknews.com/20220219/trumpin-malikanesinde-ele-gecirilen-belgeler-arasinda-gizli-belgeler-oldugu-dogrulandi-1054018770.html
Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında gizli belgeler olduğu doğrulandı
Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında gizli belgeler olduğu doğrulandı
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yaşadığı malikanede geçen hafta el konulan 15 kutu belgenin arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de olduğu... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T03:44+0300
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abd
donald trump
gizli belge
mar-a-lago tatil tesisleri
mar-a-lago
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ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinden (NARA) yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki "Mar-a-Lago" isimli malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu dolusu belgenin içeriğine yer verildi.Çoğu ulusal güvenlik belgeleri olan ve 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump'tan alınan belgeler arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de bulunduğu belirtildi.Açıklamada, NARA'nın incelemelerinde "Trump yönetimindeki kişilerin de sosyal medya ve e-posta kayıtlarını gerektiği gibi tutmadığına ve kişisel hesaplarını kullandığına dair" kanıtlara da ulaştığı aktarıldı.ABD yasalarına göre Beyaz Saray kayıtlarının düzenli şekilde tutulmamasından dolayı şahıslara 3 yıl hapis cezası ve 2 bin dolar para cezası verilebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/melania-trump-muzayedede-kendi-nftsini-mi-satin-aldi-1053944955.html
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Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında gizli belgeler olduğu doğrulandı
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yaşadığı malikanede geçen hafta el konulan 15 kutu belgenin arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de olduğu ortaya çıktı.
ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinden (NARA) yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki "Mar-a-Lago" isimli malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu dolusu belgenin içeriğine yer verildi.
Çoğu ulusal güvenlik belgeleri olan ve 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump'tan alınan belgeler arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, NARA'nın incelemelerinde "Trump yönetimindeki kişilerin de sosyal medya ve e-posta kayıtlarını gerektiği gibi tutmadığına ve kişisel hesaplarını kullandığına dair" kanıtlara da ulaştığı aktarıldı.
ABD yasalarına göre Beyaz Saray kayıtlarının düzenli şekilde tutulmamasından dolayı şahıslara 3 yıl hapis cezası ve 2 bin dolar para cezası verilebiliyor.