https://tr.sputniknews.com/20220219/trumpin-malikanesinde-ele-gecirilen-belgeler-arasinda-gizli-belgeler-oldugu-dogrulandi-1054018770.html

Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında gizli belgeler olduğu doğrulandı

Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında gizli belgeler olduğu doğrulandı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yaşadığı malikanede geçen hafta el konulan 15 kutu belgenin arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de olduğu... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T03:44+0300

2022-02-19T03:44+0300

2022-02-19T03:44+0300

dünya

abd

donald trump

gizli belge

mar-a-lago tatil tesisleri

mar-a-lago

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103813/42/1038134244_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_e4bb7b5b134b7824b89821da45a442af.jpg

ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinden (NARA) yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki "Mar-a-Lago" isimli malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu dolusu belgenin içeriğine yer verildi.Çoğu ulusal güvenlik belgeleri olan ve 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump'tan alınan belgeler arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de bulunduğu belirtildi.Açıklamada, NARA'nın incelemelerinde "Trump yönetimindeki kişilerin de sosyal medya ve e-posta kayıtlarını gerektiği gibi tutmadığına ve kişisel hesaplarını kullandığına dair" kanıtlara da ulaştığı aktarıldı.ABD yasalarına göre Beyaz Saray kayıtlarının düzenli şekilde tutulmamasından dolayı şahıslara 3 yıl hapis cezası ve 2 bin dolar para cezası verilebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220217/melania-trump-muzayedede-kendi-nftsini-mi-satin-aldi-1053944955.html

mar-a-lago

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, donald trump, gizli belge, mar-a-lago tatil tesisleri, mar-a-lago