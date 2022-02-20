Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

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Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: "Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler. Gayret üzerine gayret gösterdiler. Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi, hepsini giderdiler, hepsine teşekkür ederiz." ​​​​​​​