Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220220/1054045561.html
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T12:15+0300
2022-02-20T12:15+0300
multimedya
yunanistan
italya
yangın
feribot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045449_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0bb300228956d88e78c36863cb6ddc84.jpg
yunanistan
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045449_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2b701f71b2f96c3a75ea8589399bf695.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, yunanistan, italya, yangın, feribot

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

12:15 20.02.2022
Abone olGoogle news
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.
© AA / Salih Baran

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarından pasaportu kayıp olanlara Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından geçici pasaport düzenlendi.

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası&#x27;nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarından pasaportu kayıp olanlara Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından geçici pasaport düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Salih Baran

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarından pasaportu kayıp olanlara Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından geçici pasaport düzenlendi.

© AA / Salih Baran

Feribotta bulunan 23 Türk vatandaşı Korfu Adası'ndan İstanbul'a doğru otobüsle yola çıktı. Adadan Yanya'ya geçen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüs Selanik - Dedeağaç hattı üzerinden Kipi Sınır Kapısı'nı geçerek İpsala Sınır Kapısı'na geldi.

Feribotta bulunan 23 Türk vatandaşı Korfu Adası&#x27;ndan İstanbul&#x27;a doğru otobüsle yola çıktı. Adadan Yanya&#x27;ya geçen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüs Selanik - Dedeağaç hattı üzerinden Kipi Sınır Kapısı&#x27;nı geçerek İpsala Sınır Kapısı&#x27;na geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Salih Baran

Feribotta bulunan 23 Türk vatandaşı Korfu Adası'ndan İstanbul'a doğru otobüsle yola çıktı. Adadan Yanya'ya geçen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüs Selanik - Dedeağaç hattı üzerinden Kipi Sınır Kapısı'nı geçerek İpsala Sınır Kapısı'na geldi.

© AA / Salih Baran

Yurda gelen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, gemi faciasından son anda kurtulduklarını ve yaşadıklarını anlattı. Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu'ya, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na ayrı ayrı teşekkür eden Özgen, "Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler. Geminin akıbeti ortada hala yanıyor. Bir kayıp arkadaşımız var hala haber alınamadı. Hala şoktayız" diye konuştu.

Yurda gelen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, gemi faciasından son anda kurtulduklarını ve yaşadıklarını anlattı. Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#x27;a, Türkiye&#x27;nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu&#x27;ya, Türkiye&#x27;nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu&#x27;na ayrı ayrı teşekkür eden Özgen, &quot;Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler. Geminin akıbeti ortada hala yanıyor. Bir kayıp arkadaşımız var hala haber alınamadı. Hala şoktayız&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Salih Baran

Yurda gelen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, gemi faciasından son anda kurtulduklarını ve yaşadıklarını anlattı. Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu'ya, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na ayrı ayrı teşekkür eden Özgen, "Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler. Geminin akıbeti ortada hala yanıyor. Bir kayıp arkadaşımız var hala haber alınamadı. Hala şoktayız" diye konuştu.

© AA / Salih Baran

Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: "Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler. Gayret üzerine gayret gösterdiler. Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi, hepsini giderdiler, hepsine teşekkür ederiz." ​​​​​​​

Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti&#x27;nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: &quot;Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler. Gayret üzerine gayret gösterdiler. Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi, hepsini giderdiler, hepsine teşekkür ederiz.&quot; ​​​​​​​ - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Salih Baran

Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: "Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler. Gayret üzerine gayret gösterdiler. Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi, hepsini giderdiler, hepsine teşekkür ederiz." ​​​​​​​

© AA / Salih Baran

Uğur Rüşvenli de gemideki facianını kelimelerle anlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk makamlarına teşekkür etti.

Uğur Rüşvenli de gemideki facianını kelimelerle anlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk makamlarına teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Salih Baran

Uğur Rüşvenli de gemideki facianını kelimelerle anlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk makamlarına teşekkür etti.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала