https://tr.sputniknews.com/20220220/16-yasindaki-genc-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1054053079.html

16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

Ordu’da, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T16:06+0300

2022-02-20T16:06+0300

2022-02-20T16:06+0300

koronavirüs

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

genç

ordu

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Ordu'da, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220220/koronavirusten-6-ayda-8-aile-uyesi-vefat-etti-genlerimiz-arastirilsin-1054044902.html

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