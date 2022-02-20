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16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Ordu’da, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:06+0300
2022-02-20T16:06+0300
koronavirüs
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koronavirüs
koronavirüs aşısı
genç
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Ordu'da, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/koronavirusten-6-ayda-8-aile-uyesi-vefat-etti-genlerimiz-arastirilsin-1054044902.html
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korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, genç, ordu

16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

16:06 20.02.2022
© İHA / SELİM KUŞCU16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA / SELİM KUŞCU
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Ordu’da, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti.
Ordu'da, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Koronavirüsten 6 ayda 8 aile üyesi vefat etti: Genlerimiz araştırılsın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
KORONAVİRÜS
Koronavirüsten 6 ayda 8 aile üyesi vefat etti: 'Genlerimiz araştırılsın'
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