https://tr.sputniknews.com/20220220/16-yasindaki-genc-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1054053079.html
16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Ordu’da, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:06+0300
2022-02-20T16:06+0300
2022-02-20T16:06+0300
koronavirüs
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
genç
ordu
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Ordu'da, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/koronavirusten-6-ayda-8-aile-uyesi-vefat-etti-genlerimiz-arastirilsin-1054044902.html
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korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, genç, ordu
16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
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Ordu’da, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti.
Ordu'da, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.