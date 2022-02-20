https://tr.sputniknews.com/20220220/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-1054054482.html
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi
Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat'ta başlayan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, bayrağı 2026 İtalya'ya devretti. Madalya sıralamasında 16 altınla Norveç ilk sırada... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T17:35+0300
2022-02-20T17:35+0300
2022-02-20T17:40+0300
rusya olimpiyat komitesi (roc)
2022 kış olimpiyatları
norveç
2022 kış olimpiyatları
pekin
çin
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054054821_0:0:3201:1801_1920x0_80_0_0_4ff851b1ca7adfcfd990c3e9bde0fdfc.jpg
16 gündür süren Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bugünkü kapanış töreniyle sona erdi. Ulusal Stadyum Kuş Yuvası’nda gerçekleştirilen kapanış töreninde çocuklar kar tanesi şeklindeki fenerleri kullanarak stadyum zemininde Çince 'kış' karakterinden esinlenen bir amblem oluşturdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach kapanış konuşmasında sporculara hitap ederek, “Yarışmalar boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmış olmanız bizi derinden etkiledi. Rakiplerinizle birbirinize saygı duydunuz, birbirinize destek oldunuz. Nasıl göründüğümüze, nereden geldiğimize veya neye inandığımıza bakılmaksızın bu Olimpiyat topluluğunda hepimizin eşit olduğunu göstererek bu bölünmelerin üstesinden geldiniz. Olimpiyat Oyunlarının bu birleştirici gücü, bizi bölmek isteyen güçlerden daha güçlüdür” dedi. Ayrıca Komite Başkanı Bach, dünya gençliğini 4 yıl sonra İtalya'nın Milano Cortina kentinde 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nı kutlamak için bir araya getirme çağrısında bulundu. Pekin Kış Olimpiyatları’nda Norveç takımı 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalyayla birinciliği kazanırken, Almanya takımı 12 altın, 10 gümüş ve 5 bronzla altın madalya ile olimpiyatlarda 2. oldu. Çin takımı 9 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Bu derece ile Çin hem altın madalya sayısını hem de tüm madalya sayısını rekor seviyeye taşımış oldu.Rusya Olimpiyat Komitesi ekibi 9. sıradaÖte yandan Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi, Çin’de bugün sona eren Pekin Kış Olimpiyatları’nda 32 madalya kazanarak oyunları dokuzuncu olarak tamamladı. Ancak Rusya, Kış Olimpiyat Oyunları ulusal rekorunu da geliştirmiş oldu. Bir önceki rekor 29 madalya ile 2014'te Soçi'de gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220220/norvec-pekinde-16-altin-madalyayla-kis-olimpiyatlari-rekorunu-kirdi-1054046842.html
https://tr.sputniknews.com/20220217/rus-artistik-patinajci-serbakova-pekinde-rusyaya-besinci-altin-madalyasini-getirdi-1053959972.html
norveç
pekin
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054054821_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_06d6f6b4302299e7722d236886f1330a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya olimpiyat komitesi (roc), norveç, 2022 kış olimpiyatları, pekin, çin, madalya
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi
17:35 20.02.2022 (güncellendi: 17:40 20.02.2022) Abone ol
Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat'ta başlayan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, bayrağı 2026 İtalya'ya devretti. Madalya sıralamasında 16 altınla Norveç ilk sırada yer alırken Rusya Olimpiyat Komitesi 9. sıraya yerleşti.
16 gündür süren Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bugünkü kapanış töreniyle sona erdi. Ulusal Stadyum Kuş Yuvası’nda gerçekleştirilen kapanış töreninde çocuklar kar tanesi şeklindeki fenerleri kullanarak stadyum zemininde Çince 'kış' karakterinden esinlenen bir amblem oluşturdu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach kapanış konuşmasında sporculara hitap ederek, “Yarışmalar boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmış olmanız bizi derinden etkiledi. Rakiplerinizle birbirinize saygı duydunuz, birbirinize destek oldunuz. Nasıl göründüğümüze, nereden geldiğimize veya neye inandığımıza bakılmaksızın bu Olimpiyat topluluğunda hepimizin eşit olduğunu göstererek bu bölünmelerin üstesinden geldiniz. Olimpiyat Oyunlarının bu birleştirici gücü, bizi bölmek isteyen güçlerden daha güçlüdür” dedi.
Ayrıca Komite Başkanı Bach, dünya gençliğini 4 yıl sonra İtalya'nın Milano Cortina kentinde 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nı kutlamak için bir araya getirme çağrısında bulundu.
Pekin Kış Olimpiyatları’nda Norveç takımı 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalyayla birinciliği kazanırken, Almanya takımı 12 altın, 10 gümüş ve 5 bronzla altın madalya ile olimpiyatlarda 2. oldu. Çin takımı 9 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Bu derece ile Çin hem altın madalya sayısını hem de tüm madalya sayısını rekor seviyeye taşımış oldu.
Rusya Olimpiyat Komitesi ekibi 9. sırada
Öte yandan Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi, Çin’de bugün sona eren Pekin Kış Olimpiyatları’nda 32 madalya kazanarak oyunları dokuzuncu olarak tamamladı. Ancak Rusya, Kış Olimpiyat Oyunları ulusal rekorunu da geliştirmiş oldu. Bir önceki rekor 29 madalya ile 2014'te Soçi'de gelmişti.