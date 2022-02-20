https://tr.sputniknews.com/20220220/8-yildir-komada-olan-kenan-isikin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1054043771.html
8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama: 'Hafızalarda kaldığı gibi'
8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama: 'Hafızalarda kaldığı gibi'
Sekiz yıl önce beyin kanaması geçiren ve komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. Zeybek, "Kenan Işık... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T10:59+0300
2022-02-20T10:59+0300
2022-02-20T11:11+0300
kenan işık
yaşam
sağlık
koma
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2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan ışık o günden bugüne komada.Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20201125/beril-isik-yuksel-aytugu-yalanladi-kenanin-durumunda-degisiklik-olmadi-1043288472.html
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kenan işık, sağlık, koma
8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama: 'Hafızalarda kaldığı gibi'
10:59 20.02.2022 (güncellendi: 11:11 20.02.2022) Abone ol
Sekiz yıl önce beyin kanaması geçiren ve komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. Zeybek, "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi.
2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan ışık o günden bugüne komada.
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."