https://tr.sputniknews.com/20220220/ab-komisyonu-yetkilisi-turkiyenin-kibrisa-gocmen-akisini-durdurmaktan-kazanacagi-cok-sey-var-1054057488.html

AB Komisyonu yetkilisi: Türkiye'nin Kıbrıs'a göçmen akışını durdurmaktan kazanacağı çok şey var

AB Komisyonu yetkilisi: Türkiye'nin Kıbrıs'a göçmen akışını durdurmaktan kazanacağı çok şey var

Güney Kıbrıs'ın 'Türkiye'nin adaya göçmen sevk ettiği' şikayetleriyle ilgili yerinde incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T21:08+0300

2022-02-20T21:08+0300

2022-02-20T21:17+0300

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ab sınır güvenliği ajansı (frontex)

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Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yaşam Biçimini Teşvikten Sorumlu Üyesi Margaritis Schinas, Güney Kıbrıs'ın 'Türkiye'nin adaya göçmen sevk ettiği' şikayetleriyle ilgili incelemelerde bulunup açıklamalar yaptı. Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan'ın Komisyon'daki temsilcisi, 'Türkiye'nin havalimanlarından ve kıyılarından Kıbrıs'a giden göçmenleri durdurmak için AB ile birlikte çalışması halinde kazanacağı çok şey' olduğunu söyledi. Schinas, 'Türk makamlarının AB'nin göçmenleri sınırından Polonya'ya iten Beyaz Rusya'nın hibrit saldırısıyla başa çıkmasına yardım ederken yaptığı gibi Kıbrıs'a göçmen akışının engellenmesinde de aynı derecede işbirliği göstermesini umduklarını' dile getirdi. Yunan Komiser "Bakın, tüm diğer komşularımız gibi Türkiye'nin de anlaması gereken çok basit bir şey var: Göçmen meselesinde Avrupa'nın aleyhine değil de Avrupa ile birlikte çalışırlarsa kazanacakları çok şey var" dedi. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki tampon bölge boyunca göçmenlerin sık kullandığı geçiş rotalarını incelemesinin ardından konuşan AB yetkilisi, “Bugün burada Yeşil Hat üzerinde gördüğüm şey şok edici, sorunu uzaktan görmekten tamamen farklı bir algı” dedi. Schinas, bunun Güney Kıbrıs'ın sınırlı kaynaklarına kıyasla 'son derece büyük, orantısız bir yük' olduğunu belirtti.Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, son yıllarda Güney Kıbrıs'ın herhangi bir AB ülkesinden daha fazla kişi başına göçmen aldığından yakındı. Nuris, Güney Kıbrıs'ın, AB sınır kurumu Frontex'ten, 'Türkiye ile Kıbrıs arasındaki suları izlemeye almasını ve göçmenleri kontrol etmek için İstanbul havaalanına ve Kuzey Kıbrıs'a bir temsilci göndermesini isteyeceğini' duyurdu.Güney Kıbrıslı yetkililer, Türkiye'yi 'kasıtlı olarak göçmenleri adanın kuzeyine yönlendirmekle' suçluyor. Kuzey ile Güney arasındaki tampon bölge, AB'nin dış sınırı olarak kabul edilmiyor. Bugüne dek herhangi bir duvar inşasına kalkışmayan Güney yetkilileri, ara bölgeden göçmen geçişlerini engellemek için 'yüksek teknolojik önlemlere' başvuracaklarını söylüyor.Schinas, AB'nin göçmen geçişlerini engellemek için Güney Kıbrıs makamlarıyla birlikte çalıştığını, Güney Kıbrıs'ın göçmen akınıyla başa çıkmak ve sığınma başvuruları reddedilenlerin ülkelerine geri dönüşlerini hızlandırmak için önemli ölçüde mali yardım alması gerektiğini söyleyerek şu çağrıyı yaptı:"Göç söz konusu olduğunda, Avrupa'da bizler, krizden krize koşan itfaiyeciler olarak değil, göç ve sığınma konularını ele alan yeni, genel, uyumlu bir Avrupa çerçevesinin mimarları olarak çalışmalıyız."Schinas, 'göçmenlerin İstanbul'dan uçuşlarla veya Türkiye'nin güneyinden teknelerle Kuzey Kıbrıs'a gelip ara bölgeden Güney'e geçmesi' şikayetleriyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edecek. Kuzey Kıbrıs'a ulaşan göçmenlerin yaklaşık yüzde 85'inin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat'tan geçtiği belirtiliyor.

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