https://tr.sputniknews.com/20220220/alanyada-dev-deniz-analari-sahile-vurdu-1054049987.html

Alanya'da dev deniz anaları sahile vurdu

Alanya'da dev deniz anaları sahile vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğun fırtına ve yağışların ardından, kiloları 2.5 ile 5 arasında değişen denizanaları sahile vurdu. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T14:36+0300

2022-02-20T14:36+0300

2022-02-20T14:36+0300

yaşam

denizanası

denizanası

antalya

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Alanya'da yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı.Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarının Keykubat Plajı'na vurduğu görüldü.Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.

https://tr.sputniknews.com/20210908/tonlarca-balik-kiyiya-vurdu-vatandaslar-kova-ve-posetlerle-sahile-kostu-1048722456.html

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denizanası, denizanası, antalya