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Alanya'da dev deniz anaları sahile vurdu
Alanya'da dev deniz anaları sahile vurdu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğun fırtına ve yağışların ardından, kiloları 2.5 ile 5 arasında değişen denizanaları sahile vurdu. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T14:36+0300
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Alanya'da yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı.Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarının Keykubat Plajı'na vurduğu görüldü.Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.
https://tr.sputniknews.com/20210908/tonlarca-balik-kiyiya-vurdu-vatandaslar-kova-ve-posetlerle-sahile-kostu-1048722456.html
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denizanası, denizanası, antalya

Alanya'da dev deniz anaları sahile vurdu

14:36 20.02.2022
© İHA / RIZA YANIKAlanya'da dev deniz anaları sahile vurdu
Alanya'da dev deniz anaları sahile vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA / RIZA YANIK
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğun fırtına ve yağışların ardından, kiloları 2.5 ile 5 arasında değişen denizanaları sahile vurdu.
Alanya'da yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı.
Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarının Keykubat Plajı'na vurduğu görüldü.
Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.
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