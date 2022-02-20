https://tr.sputniknews.com/20220220/bilim-kurulu-uyesi-akin-boyle-bir-donemde-nasil-maskeleri-cikaralim-karari-alabiliriz-1054043967.html
Bilim Kurulu Üyesi Akın: Böyle bir dönemde nasıl 'Maskeleri çıkaralım' kararı alabiliriz?
Bilim Kurulu Üyesi Akın: Böyle bir dönemde nasıl 'Maskeleri çıkaralım' kararı alabiliriz?
Maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu olurken Bilim Kurulu Üyesi Akın, "Salgından ölen kişi sayısı ilk kez günlük 300’ün üzerine çıktı... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T11:31+0300
2022-02-20T11:31+0300
2022-02-20T11:31+0300
muharrem sarıkaya
habertürk gazetesi
levent akın
koronavirüs bilim kurulu
maske
molnupiravir
koronavirüs
ab
pfizer
paxlovid
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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında koronavirüs tedbiri olarak zorunlu maske kullanımının gelecek hafta sonlanmayacağını yazdı. Sarıkaya'ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Çarşamba günü böyle bir karar almamızın olanağı yok. Vaka sayısı 6 bine çıktı diye feveran ettiğimizi günleri unuttuk. Bugün 110 bin rakamına aldırmıyoruz. Salgından ölen kişi sayısı ilk kez günlük 300’ün üzerine çıktı. Bugün 260-270 arası kişi salgından hayatını kaybediyor. Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl 'Maskeleri çıkaralım' kararı alabiliriz?” ifadelerini kullandı. Yine Sarıkaya'nın Akın'dan aktardığına göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs test sayısının günlük 400 binli rakamlara çıkmış olmasından memnun, bunu büyük bir başarı olarak görüyor ama "Nasıl olsa hafif atlatılıyor" diyerek salgına yönelik tedbirlerin azaltılmasından da kaygılı. Bununla birlikte Akın'ın hastalığın etkisinin azaltılması için özellikle altında kronik hastalığı olanlar ve 65 üstü yaşta olanlar için uygulamaya konulan Molnupravir hapının etkisine ilişkin açıklamaları da oldu. Bu hapın koronavirüs salgınına yakalandığını anladığı anda laboratuvara gidip pozitif olduğunu hemen öğrenenlerde kullanılmaya başladığında etkisinin çok yüksek olduğunu belirten Akın, Pfizer tarafından üretilen ve geçen ay Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) da Avrupa Birliği içinde ağır hastalarda kullanımına onay veren Paxlovid isimli hapın da Türkiye’de kullanımına başlanılacağını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/saglik-bakani-kocadan-aciklama-maske-zorunlulugu-kalkacak-mi-1053937263.html
https://tr.sputniknews.com/20220219/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-az-kalabalik-yerlerde-maske-cikacak-gibi-1054026592.html
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muharrem sarıkaya, habertürk gazetesi, levent akın, koronavirüs bilim kurulu, maske, molnupiravir, ab, pfizer, paxlovid
Bilim Kurulu Üyesi Akın: Böyle bir dönemde nasıl 'Maskeleri çıkaralım' kararı alabiliriz?
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Maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu olurken Bilim Kurulu Üyesi Akın, "Salgından ölen kişi sayısı ilk kez günlük 300’ün üzerine çıktı. Bugün 260-270 arası kişi salgından hayatını kaybediyor. Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl 'Maskeleri çıkaralım' kararı alabiliriz?” dedi
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında
koronavirüs tedbiri olarak zorunlu maske kullanımının gelecek hafta sonlanmayacağını yazdı.
Sarıkaya'ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Çarşamba günü böyle bir karar almamızın olanağı yok. Vaka sayısı 6 bine çıktı diye feveran ettiğimizi günleri unuttuk. Bugün 110 bin rakamına aldırmıyoruz. Salgından ölen kişi sayısı ilk kez günlük 300’ün üzerine çıktı. Bugün 260-270 arası kişi salgından hayatını kaybediyor. Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl 'Maskeleri çıkaralım' kararı alabiliriz?” ifadelerini kullandı.
Yine Sarıkaya'nın Akın'dan aktardığına göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs test sayısının günlük 400 binli rakamlara çıkmış olmasından memnun, bunu büyük bir başarı olarak görüyor ama "Nasıl olsa hafif atlatılıyor" diyerek salgına yönelik tedbirlerin azaltılmasından da kaygılı.
Bununla birlikte Akın'ın hastalığın etkisinin azaltılması için özellikle altında kronik hastalığı olanlar ve 65 üstü yaşta olanlar için uygulamaya konulan Molnupravir hapının etkisine ilişkin açıklamaları da oldu. Bu hapın koronavirüs salgınına yakalandığını anladığı anda laboratuvara gidip pozitif olduğunu hemen öğrenenlerde kullanılmaya başladığında etkisinin çok yüksek olduğunu belirten Akın, Pfizer tarafından üretilen ve geçen ay Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) da Avrupa Birliği içinde ağır hastalarda kullanımına onay veren Paxlovid isimli hapın da Türkiye’de kullanımına başlanılacağını açıkladı.