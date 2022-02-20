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Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi
Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:44+0300
2022-02-20T16:47+0300
boşanma
türkiye
kocaeli
itfaiye
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Kocaeli'de iddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti.D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bosanma-asamasindaki-esi-ve-ailesinden-3-kisiyi-yaralayip-intihar-etti-1053510732.html
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boşanma, kocaeli, itfaiye

Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi

16:44 20.02.2022 (güncellendi: 16:47 20.02.2022)
© İHAKocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kocaeli'de iddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti.
D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan damat intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
TÜRKİYE
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti
5 Şubat, 21:31
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