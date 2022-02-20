https://tr.sputniknews.com/20220220/bosanma-asamasindaki-esini-ve-cocuklarini-eve-kilitledi-1054054145.html
Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi
Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:44+0300
2022-02-20T16:44+0300
2022-02-20T16:47+0300
boşanma
türkiye
kocaeli
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054054115_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8803997de3b7d64d14cfc80f67e77b65.jpg
Kocaeli'de iddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti.D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bosanma-asamasindaki-esi-ve-ailesinden-3-kisiyi-yaralayip-intihar-etti-1053510732.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054054115_164:0:1604:1080_1920x0_80_0_0_0da437bdbb985c85a31cb169100e63ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
boşanma, kocaeli, itfaiye
Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi
16:44 20.02.2022 (güncellendi: 16:47 20.02.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kocaeli'de iddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti.
D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.