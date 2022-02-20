https://tr.sputniknews.com/20220220/bosanma-asamasindaki-esini-ve-cocuklarini-eve-kilitledi-1054054145.html

Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi

Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kilitledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T16:44+0300

2022-02-20T16:44+0300

2022-02-20T16:47+0300

boşanma

türkiye

kocaeli

itfaiye

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Kocaeli'de iddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti.D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220205/bosanma-asamasindaki-esi-ve-ailesinden-3-kisiyi-yaralayip-intihar-etti-1053510732.html

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boşanma, kocaeli, itfaiye